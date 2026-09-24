2026歌仔戲旗艦展演 明華園、唐美雲攜手說台灣故事

國立傳統藝術中心（傳藝中心）「2026歌仔戲旗艦展演」將推出「烏龍天下」與「南都幽靈夜譚」，分別由集結明華園戲劇總團及唐美雲歌仔戲團演出，攜手訴說台灣故事，11月登場。

聯合記者會今天在台北「台灣戲曲中心小舞台」舉行。

傳藝中心主任陳悅宜致詞表示，今年兩檔作品都是從台灣土地長出自己的故事，無論「烏龍天下」從「台灣烏龍茶之父」出發，或「南都幽靈夜譚」以「鬼室友」發展故事，都展現歌仔戲說台灣故事的不同可能。

「烏龍天下」由由孫翠鳳領銜演出，黃致凱、王瓊玲共同編劇。孫翠鳳致詞表示，實際讀到劇本後十分喜愛，難得放下刀劍，以商人的膽識與內涵詮釋李春生。她形容當年台灣烏龍茶「就像現在的晶片產業」，期待透過作品讓年輕世代認識李春生，也看見新一代演員逐漸茁壯、獨當一面。

「南都幽靈夜譚」由傳藝金曲獎最佳導演戴君芳與最佳編劇陳健星聯手打造，故事回到1923年台南府城「治警事件」，訴說台灣民間流傳的「鬼仔古」。唐美雲致詞表示，選擇這個題材，正是希望從台灣在地故事出發，透過編劇轉化，讓觀眾重新認識這段歷史。

「烏龍天下」將於11月20日至22日登場；「南都幽靈夜譚」於11月27日至29日演出。兩檔作品均於台灣戲曲中心大表演廳與觀眾見面。