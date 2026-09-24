起床看手機眼睛狂流淚 醫：水分不足、姿勢不良都會影響

現代人一起床就看手機是標準動作，有人一看手機就眼淚直流。醫師提醒，剛睡醒時，眼壓高且眼睛水分少，若姿勢不佳，又近距離接觸亮度高的螢幕，不利眼內水分流動與分泌，恐怕加劇乾眼症狀，或導致大量分泌眼淚。

林口長庚眼科部長黃奕修說明，不少民眾半夜起床，才剛拿起手機確認一下時間，眼睛就開始刺痛、流淚，這是因為眼睛在深夜處於乾燥狀態，就接觸近距離、高光亮的螢幕，眼睛想要快點恢復原有的水分，大量分泌眼淚。

黃奕修指出，眼球最外層有一層油脂，保護內層水分不要快速蒸發。然而，晚上睡覺時，身體代謝變慢，眼睛腺體分泌的油脂和水分都會變少，一早起床時，最外層的油脂不足，同時內層水分分布不均，只有薄薄一層，容易快速蒸發，眼睛需要一段時間才會慢慢適應、分泌足夠油脂和水分。

黃奕修指出，看手機時，螢幕亮度高，距離又近，瞳孔必須縮小才能看清楚，這時水晶體角度改變，尤其剛睡醒時眼壓高，若躺在床上看手機，姿勢不良導致眼睛必須更用力，都會影響水分流動，造成眼睛乾澀。

黃奕修表示，現代空氣汙染嚴重，當空氣中的髒汙進到眼晴裡，也會造成眼中油脂、水分分泌減少，長期下來引發眼皮發炎與乾眼症。若早上眼睛尚未準備好，就馬上看手機，恐怕加劇乾眼症狀，更有使兒童近視加深的風險。

黃奕修提醒，不建議一早起床就開始工作，先刷牙、洗臉、吃早餐等，讓眼睛慢慢恢復平日功能。若要快速讓眼睛適應環境，可以透過熱敷，讓眼睛恢復舒適感。