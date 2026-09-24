放假前1天恐塞到深夜…連假首日國道車潮增1.5倍 2時段走國5避壅塞

今天是中秋、教師節連假前1天上班日，西部國道下午4時起車流湧現，相較去年同期交通量增加，其中國5增加達5％，今日部分路段壅塞恐持續至深夜才紓解。而明天為連假首日，預估國道南下交通量將增1.5倍，並預判9地雷路段早上起開始壅塞，建議國5南下用路人清晨5時前或下午5時後出發，避開尖峰時段。

交通部高公局指出，今天西部國道於下午4起車流逐漸增加，國道車多路段包含國1南向汐止至五股、桃園至中壢、湖口至新竹系統、安定至永康、高架汐止至環北；國3南向新店至土城、樹林至鶯歌系統；國5石碇至坪林，其餘國道路段大致正常。

截至今下午5時，國道交通量為74.9百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，相較去年同期，交通量呈現增加趨勢，其中國5增加達5%，預估今日部分路段壅塞持續至深夜才紓解。

而明（25日）中秋節及教師節連續假期首日，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均 (93百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判，明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、王田-員林，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-西濱、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

相關交通疏導措施包含0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另部分民眾會提前於今日下班後利用夜間時段開車返鄉，若因夜間駕駛感到疲倦或注意力無法集中，建議可多加利用國道服務區及休息站，適度休息後再上路，以確保行車安全。