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中秋烤肉變貴了！ 台北市訪查結果出爐中秋商品價格皆上漲

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
適逢中秋佳節，不少民眾烤肉賞月。聯合報系資料照
適逢中秋佳節，不少民眾烤肉賞月。聯合報系資料照

北市主計處訪查雞蛋、月餅、麵粉、豬肉、秋刀魚、茭白筍、玉米、蛤、烤肉醬及文旦等具中秋代表性項目商品的零售價格，因業者減少優惠幅度、反映原物料成本增加、及因供量較上年同期減少，致價格皆上漲。

為反映115年台北市中秋節前節慶商品物價情況，台北市政府主計處分別於115年8月26日(假期前三十天)、9月15日(假期前十天)及9月22日(假期前三天) ，辦理具代表性項目商品的零售價格訪查工作。

調查結果顯示，中秋節前三天與其前三十天相較，雞蛋、文旦及玉米因部分零售商進貨成本提高，致價格分別上漲3.61%、3.19%及1.55%；豬肉、麵粉、秋刀魚及月餅因部分業者減少優惠幅度，致價格分別上漲8.33%、3.98%、3.34%及2.11%；茭白筍因供量減少，致價格上漲2.69%；烤肉醬及蛤因部分業者降價促銷，致價格分別下跌3.70%及1.05%。

若就假期前三天與上年同期比較，雞蛋、玉米、文旦、豬肉及秋刀魚因部分零售商進貨成本提高，致價格分別上漲25.09%、10.62%、10.05%、4.62%及0.73%；麵粉及烤肉醬因部分業者減少優惠幅度，致價格分別上漲4.80%及0.21%；月餅因部分業者反映原物料成本增加，致價格上漲4.57%；茭白筍及蛤因供量較上年同期減少，致價格分別上漲2.68%及1.55%。

台北市 中秋 價格

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