快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋教師節連假北榮門診異動 9/26、27全院無門診

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中秋4天連假明天展開，不過各醫院開診時間也有所調整，北榮表示，9月25日中秋節及9月28日教師節，台北榮總暨各分院門診將有所調整，民眾就醫前應先確認門診時間。聯合報系資料照
中秋4天連假明天展開，不過各醫院開診時間也有所調整，北榮表示，9月25日中秋節及9月28日教師節，台北榮總暨各分院門診將有所調整，民眾就醫前應先確認門診時間。聯合報系資料照

中秋4天連假明天展開，各醫院開診時間均有所調整。台北榮總表示，9月25日中秋節及9月28日教師節，台北榮總暨各分院門診將有所調整，民眾就醫前應先確認門診時間；9月26日、27日則全院無門診。

一、9月25日（五）、9月28日（一）北榮、桃園分院、新竹分院、蘇澳分院市區門診、員山分院市區門診、鳳林分院院本部及市區門診、關渡醫院休診。

二、9月25日（五）、9月28日（一）蘇澳分院本院區門診、員山分院員山本院區上午1診一般科特別門診。

三、9月25日（五）、9月28日（一）玉里分院上午內科一診。

四、9月25日（五）台東分院上午身心科一診。

五、9月28日（一）台東分院上午心臟內科、傳統醫學科；下午-骨科、身心科、傳統醫學科。

六、9月26日（六）、9月27日（日）北榮總暨各分院無門診。

北榮 連假 教師節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

中秋連假湧車潮 台南易壅塞路段、分流措施一次看

中秋、教師節法定假日 新北勞工局：出勤工資要加倍

中秋連假出遊避車流高峰 墾丁、東港交通疏導計畫出爐

相關新聞

有望賞月！中秋連假天氣出爐 舒力基颱風這天距離最近

明天是中秋節，氣象署表示，僅大台北、東部、恆春半島以及午後山區、南部近山區有零星雨，各地有機會賞月；輕颱舒力基26日將轉...

八旬翁鼻咽沒癌細胞卻鼻咽癌四期 醫證實移轉淋巴結

彰化縣八旬陳姓病人脖子左側長腫瘤，摸起來像整串葡萄，因不痛不癢也就沒積極就醫，等到雙腿水腫到無法站立，到醫院檢查確診鼻咽癌，鼻咽卻沒癌細胞，原來全部轉移到淋巴結且已鼻咽癌四期，經過化療和放射線治療已控制病情。

連假開跑 新北愈晚愈多車、明上午8時起南下車流更明顯

中秋節、教師節4天連假明天開跑，新北市長侯友宜今天下午前往交通戰情室視察新北即時路況時表示，返鄉及出遊車潮今下午4時起陸續湧現，明早將迎接返鄉及出遊高峰，要求交通、警察單位24小時掌握路況、隨時應變，尤其淡江大橋可能出現大量車潮，各大老街及北海岸等熱門景點更要加強交通疏導。

起床看手機眼睛狂流淚 醫：水分不足、姿勢不良都會影響

現代人一起床就看手機是標準動作，有人一看手機就眼淚直流。醫師提醒，剛睡醒時，眼壓高且眼睛水分少，若姿勢不佳，又近距離接觸亮度高的螢幕，不利眼內水分流動與分泌，恐怕加劇乾眼症狀，或導致大量分泌眼淚。

台鐵中秋暨教師節連假完成疏運整備 今再加開七堵=彰化區間快

明天是中秋暨教師節連續假期首日，台鐵公司表示，今天下午1時起成立疏運應變小組，統合疏運期間相關應變作爲，為疏運返鄉旅客，...

放假前1天恐塞到深夜…連假首日國道車潮增1.5倍 2時段走國5避壅塞

今天是中秋、教師節連假前1天上班日，西部國道下午4時起車流湧現，相較去年同期交通量增加，其中國5增加達5％，今日部分路段壅塞恐持續至深夜才紓解。而明天為連假首日，預估國道南下交通量將增1.5倍，並預判9地雷路段早上起開始壅塞，建議國5南下用路人清晨5時前或下午5時後出發，避開尖峰時段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。