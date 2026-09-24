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中秋教師節連假北榮門診異動 9/26、27全院無門診
中秋4天連假明天展開，各醫院開診時間均有所調整。台北榮總表示，9月25日中秋節及9月28日教師節，台北榮總暨各分院門診將有所調整，民眾就醫前應先確認門診時間；9月26日、27日則全院無門診。
一、9月25日（五）、9月28日（一）北榮、桃園分院、新竹分院、蘇澳分院市區門診、員山分院市區門診、鳳林分院院本部及市區門診、關渡醫院休診。
二、9月25日（五）、9月28日（一）蘇澳分院本院區門診、員山分院員山本院區上午1診一般科特別門診。
三、9月25日（五）、9月28日（一）玉里分院上午內科一診。
四、9月25日（五）台東分院上午身心科一診。
五、9月28日（一）台東分院上午心臟內科、傳統醫學科；下午-骨科、身心科、傳統醫學科。
六、9月26日（六）、9月27日（日）北榮總暨各分院無門診。
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