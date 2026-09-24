中秋教師節連假北榮門診異動 9/26、27全院無門診

現代人一起床就看手機是標準動作，有人一看手機就眼淚直流。醫師提醒，剛睡醒時，眼壓高且眼睛水分少，若姿勢不佳，又近距離接觸亮度高的螢幕，不利眼內水分流動與分泌，恐怕加劇乾眼症狀，或導致大量分泌眼淚。

2026-09-24 19:26