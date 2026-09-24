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法語劇場名導穆阿瓦首度來台 流亡傷痛身世成動人史詩

中央社／ 台北24日電
應2026台北藝術節之邀，知名法語劇場導演穆阿瓦（Wajdi Mouawad）首度來台，將一次帶來兩部代表作「海之邊」與「孤身」。圖為「海之邊」劇照。（北藝中心提供）中央社
應2026台北藝術節之邀，知名法語劇場導演穆阿瓦（Wajdi Mouawad）首度來台，將一次帶來兩部代表作「海之邊」與「孤身」。圖為「海之邊」劇照。（北藝中心提供）中央社

應台北藝術節之邀，知名法語劇場導演，電影「烈火焚身」原著劇作家穆阿瓦（Wajdi Mouawad）首度來台，將一次帶來代表作「海之邊」與「孤身」，他以自身流亡身世出發淬鍊成動人的生命史詩。

北藝中心今天發布新聞稿表示，1968年出生於黎巴嫩的瓦吉．穆阿瓦，八歲因內戰隨家人離開故鄉，流亡巴黎，少年時又移居加拿大魁北克。在一個人最需要確認「我是誰」的年紀，不斷經歷遷徙、語言轉換與身分斷裂。寫作反而成為他始終能夠帶在身上的東西。

穆阿瓦曾提及，自己的40部作品中有36部與黎巴嫩相關。他藉由創作一次次返回黎巴嫩，把戰爭、流亡和父母未曾說出口的故事，放入宛如古希臘悲劇的巨大敘事結構，揉合電影般的蒙太奇、濃烈而詩性的劇場語言，以及魔幻寫實與時空跳接，讓一個家族的私密創傷逐漸擴張為一個世代的生命史詩。

這位不斷在作品中返回黎巴嫩的劇作家，現實中卻始終面對「無法真正回家」的處境。2024年，穆阿瓦原訂於貝魯特莫諾劇院（Théâtre Monnot）世界首演「克羅馬儂人的婚禮」（Journée de noces chez lesCromagnons），卻因過往作品涉及以巴議題，劇組及劇院面臨安全威脅後，演出最終於開幕前夕取消。

這次來台的「海之邊」與「孤身」兩齣戲劇，展現穆阿瓦在沉重的現實困境中提煉出令人莞爾的生活冷幽默與出色的舞台調度。「海之邊」青年威弗里德帶著素未謀面的父親遺體返回飽受戰火蹂躪的故土，卻在破碎的土地上四處碰壁、找不到一塊可以下葬的泥土。

「孤身」則是由穆阿瓦親自編、導、演的經典獨角戲。故事圍繞一名因博士論文卡關、與父親疏離且逐漸遺忘母語的青年，穆阿瓦以節奏明快、機智幽默的台詞突破獨角戲自怨自艾的框架，整齣戲以極致流暢的空間轉換，將語言的迷失化為一場節奏明快、充滿動態美感的劇場演出。

「海之邊」將於10月2、3日在臺北表演藝術中心大劇院演出；「孤身」將於10月3、4日下午2時30分於球劇場登場。9月30日他也將出席此次來台唯一一場公開講座，分享其跨越文字、影像與舞臺的創作世界，免費參加。

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