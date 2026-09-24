「金龜車」真跡送觀眾！版畫大師陳國展「版同造化」開展 再現藝術風華

屏東縣立美術館今舉辦「版同造化－陳國展特展」開展，以陳國展生前版畫、油畫、水彩、銅版畫原版、速寫冊及創作手稿等108件作品，從六大展區梳理藝術創作脈絡，重現創作歷程。縣長周春米出席說，讓更多人重新認識他的藝術成就與對屏東這片土地深厚情感。

文化處表示，「版同造化－陳國展特展」即起至12月20日在屏東縣立美術館展出，展覽票價100元，展覽期間每周抽出陳國展版畫作品「Bettle」（金龜車）真跡1幅，共13幅，提供參觀民眾抽獎。展場也重現陳國展創作生涯具代表性金龜車，邀請民眾走進美術館，感受藝術家留給家鄉文化印記。

陳國展老師遺孀李玉鳳表示，陳國展一生熱愛這片土地，作品從屏東的風光、人情及社會百態取材，透過創作記錄地方歷史與時代風華。藝術作品能超越時空，為家鄉留下不被遺忘的印記，期盼透過此次作品捐贈與特展，讓陳老師對土地的情感及創作精神持續傳承，讓更多人看見他留給屏東珍貴藝術文化資產。

今開展聚集陳國展老師生前朋友、學生及藝術界人士，李玉鳳更特別準備3幅「金龜車」真跡，讓參加展覽親朋好友師生們抽獎，巧合的是抽到都是老師的學生。

周春米說，陳國展老師遺孀李玉鳳將老師創作291件作品捐贈屏東縣政府典藏，包含版畫、銅版畫原版、油畫、水彩、手稿等珍貴作品，特展精選其中108件，並向國立歷史博物館、國立台灣師範大學美術館及高雄市立美術館借展，讓觀眾能從不同媒材與創作時期，更完整認識陳國展的藝術生命。

周春米說，陳國展老師是她就讀鶴聲國中時期美術老師，老師對色彩的運用及濃厚的藝術家特質令人印象深刻，擔任縣長後曾邀請陳國展老師擔任文化處舉辦「藝享派對」活動的評審。老師生前曾贈送縣府一幅鵝鑾鼻燈塔作品，仍掛在縣長接待室，向來訪貴賓介紹屏東之美，老師雖已離世，作品仍留在家鄉。

國立故宮博物院長蕭宗煌說，過去曾因版畫比賽與陳國展老師結識，展覽重新認識老師藝術成就。每一位藝術家都期待自己故鄉能有一座美術館，作品留在家鄉並持續被看見，陳國展老師將作品捐贈予屏東縣政府，透過屏東縣立美術館完整呈現其創作成果，讓人感動。

策展人黃冬富說，特展以題材、技法及創作脈絡規劃「鏡像藝影」、「多元探索」、「夔線流韻」、「土地心印」、「遊蹤・關懷」及「默契造化」六大展區，從自畫像、生活觀察及多元媒材探索，到銅版畫線條與刀法、土地情懷、海外行旅及社會關懷，呈現陳國展不同階段藝術面貌。

屏東縣立美術館今舉辦「版同造化－陳國展特展」開展，陳國展遺孀李玉鳳特別準備3幅「金龜車」真跡，讓參加開展貴賓們抽獎，巧合的是抽到都是老師的學生。記者劉星君／攝影

屏東縣立美術館今舉辦「版同造化－陳國展特展」開展，現場展出「金龜車」真跡，展覽期間每周抽出陳國展版畫作品「Bettle」（金龜車）真跡1幅，共13幅，提供參觀民眾抽獎。記者劉星君／攝影

展場也重現陳國展創作生涯具代表性金龜車，邀請民眾走進美術館，感受藝術家留給家鄉文化印記。記者劉星君／攝影

展出陳國展老師的油畫工作室，與創作生涯具代表性金龜車。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米（左二）在策展人黃冬富（左一）帶領下與陳國展老師遺孀李玉鳳（左三）一起看展。記者劉星君／攝影