雲林國際偶戲節9月29日登場 謝金燕、黃妃飆唱

2026雲林國際偶戲節9月29日至10月11日登場，今年以「為偶應援」為主題，來自台灣、美國、韓國、新加坡及菲律賓約20個偶團及30多個雲林學校布袋戲團，推出一系列精彩偶戲，重頭戲10月9日至11日雙十連假有國外及台灣為偶應援戲台飆戲，9日晚上開幕音樂會有謝金燕、黃妃等藝人演出，邀請大家到雲林賞好戲。

縣府文化觀光處今天在雲林布袋戲館前廣場舉行國際偶戲節宣傳會，文觀處長謝明璇介紹今年精彩內容，議長黃凱、霹靂布袋戲董事長黃文章、虎尾鎮長林嘉弘等多位地方人士參加。

黃文章表示，傳統技藝文化保存與推廣不能只靠嘴說，雲林國際偶戲節透過國內外團隊表演交流，讓大家認識台灣的布袋戲之美，尤其單口配音（口白），在短時間多角色配音，再加上情緒轉換，世界應該沒有其他偶戲師有辦法做到。

謝明璇說，今年以「為偶應援」為主題，代表為布袋戲加油、也為自己加油，從9月29日起至10月4日在布袋戲傳習中心、布袋戲館有一系列金掌獎布袋戲競賽演出，精彩可期，歡迎大家前往觀賞，為偶團應援加油。

她說，重頭戲集中在雙十連假10月9日至11日，9、10日2天，來自國外偶劇團的偶戲工作坊在布袋戲館演出，9日至11日連3天下午3點半至5點半在雲林縣立田徑場，有國外為偶應援戲台，由國外團隊接力演出。

開幕音樂會則在9日晚上7點至9點半在縣立田徑場舉行，將由霹靂布袋戲、謝金燕、黃妃等人氣藝人與偶戲團隊攜手演出，透過音樂與傳統偶戲的跨界共創，打造顛覆想像的藝術饗宴。10日下午有台灣為偶應援戲臺，結合紙風車劇團、創造焦點馬戲團，帶來溫暖、爆笑、奇幻與趣味兼具的偶戲演出，精彩連台。

11日閉幕金掌獎頒獎典禮，邀請許效舜、邱怡澍、台鋼雄鷹啦啦隊及張泰山等嘉賓參與，呼應「為偶應援」主題，向所有布袋戲傳承、創作與推廣的工作者致敬。此外，雲林布袋戲館本月起將由霹靂多媒體接手，推出更多元的偶戲文創和展出。

2026雲林國際偶戲節9月29日至10月11日登場，今年以「為偶應援」為主題，來自國內外戲團精彩尬戲並推出各種偶文創。記者蔡維斌／攝影