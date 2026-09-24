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運動族小心冒痘痘…營養師：常喝乳清蛋白易長痘 建議用「這食物」替代
新冠疫情後，不少民眾外出習慣戴口罩，皮膚科醫師指出，近年門診常見到年輕人上班整天戴口罩，下班運動也擔心空氣汙染而戴口罩，累積汗水和過度摩擦，臉上冒痘痘。健身族最愛喝的乳清蛋白或牛奶，也可能造成部分人長痘痘，建議可以改吃雞胸肉、喝豆漿代替。
奇美醫院皮膚科主治醫師鄭百珊指出，近年門診不少20多歲年輕人，在通勤、上班、運動時都習慣戴著口罩，整天累積許多汗水、皮脂、化妝品都悶在口罩內，加上摩擦刺激，造成長痘痘而來就醫。她建議，運動時最好把口罩拿下，若上班有需要整天戴口罩，也至少利用空檔洗臉、多多更換乾淨口罩，減少髒汙堆積。
飲食方面，健身風氣盛行，乳清蛋白、牛奶都是補充大量蛋白質的方式，但鄭百珊說明，研究已經觀察到，若本身就是容易長痘的族群，乳清蛋白可能會造成痘痘加劇，低脂牛奶也比全脂牛奶更容易致痘。不過，她強調，若一般人只是一天喝一兩杯牛奶，不需過度恐慌或完全不喝，若是原本就容易長痘痘，且補充乳清蛋白或牛奶後，明顯感覺痘痘增加，才建議酌量減少。
鄭百珊指出，若民眾想要攝取蛋白質，又擔心長痘痘，可以改以原型食物取代，像是雞胸肉、豆漿、豆類，同樣能提供充足天然蛋白質，減少長痘痘的疑慮。
鄭百珊提醒，臨床上也常見民眾更換保養品、化妝品後開始爆痘，可能是產品中有致痘成分，建議可以先停用產品病觀察膚況。此外，熬夜、值夜班、生活壓力大等作息因素，也都可能是誘發或加重痘痘的原因之一。
鄭百珊強調，痘痘其實是多重因素交織而成，本身體質與基因仍是最主要因素，飲食、口罩悶熱、保養品、作息壓力等只是會加重或誘發的外在條件。臨床上遇到突然爆痘的患者，醫師通常會先逐一排除上述可能因素，再視情況給予治療，多數民眾在調整生活習慣、更換保養品後，痘痘狀況便會逐漸改善。
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