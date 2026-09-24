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中秋禮袋不閒置 環境部提醒「袋袋箱傳」讓好袋再循環

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

中秋親友往來送禮，月餅、文旦等禮品送到家中，客廳一角也常多了幾只紙袋；採買應景食品時，手上可能又添了裝提用的袋子。環境部資源循環署表示，節後整理禮品時，不妨也替這些袋子找個好去處：留下需要的，將其餘乾淨、完整的好袋送往二手袋循環站點，讓送禮的心意在日常生活中延續。

循環署表示，民眾可趁中秋聚會結束、收拾禮盒時，一併檢視收到的紙袋與環保袋。袋身乾淨、乾燥、沒有破損，且提把牢固的袋子，可先留下適量供日後採買使用；其餘堪用好袋則可清空內容物、移除載有個人資料的標籤，依袋型與大小整理。

整理好的袋子，可透過「袋袋箱傳－二手袋循環平台」查詢鄰近站點，確認站點資訊後就近送出。這些好袋可供民眾購物時取用，也能由市場攤商或在地店家用來裝提商品，讓原本閒置在家中的禮袋再次派上用場。

循環署提醒，中秋過後至歲末仍有許多節慶送禮需求。禮盒包裝具有保護產品及傳達心意的功能，但包裝層次過多、盒體過大或混用多種材質，也會增加資源消耗與後續回收處理負擔。選購禮盒時，可掌握「一多三少」原則，挑選產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少的產品，讓心意放在禮品本身，也減輕收禮者整理包裝的負擔。

循環署邀請民眾從這次中秋開始，收禮後順手整理好袋，購物時優先使用手邊已有的袋子，送禮時選擇包裝精簡的產品。從一只禮袋多用一次做起，讓節慶的心意延續，也讓資源在生活中持續循環。

中秋 環境部 月餅

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