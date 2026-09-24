台鐵中秋暨教師節連假完成疏運整備 今再加開七堵=彰化區間快

明天是中秋暨教師節連續假期首日，台鐵公司表示，今天下午1時起成立疏運應變小組，統合疏運期間相關應變作為，為疏運返鄉旅客，今天再加開七堵=彰化區間快車1列次。

今年中秋暨教師節連續假期自9月25日至28日，台鐵此次連假疏運自今天起至9月29日止計6天，全線加開各級列車共計164班。

台鐵發布新聞稿表示，為疏運返鄉旅客，今天再加開七堵=彰化EMU900型區間快車，七堵晚間7時27分始發，台北晚間8時開車，沿途停靠汐止、南港、松山、台北、板橋、樹林、桃園、中壢、新竹、竹南、苗栗、豐原、台中、新烏日、彰化等站，歡迎民眾多加利用。

因應連假疏運旅客需要，台鐵指出，今天下午1時起成立疏運應變小組，統合疏運期間相關應變作為，董事長鄭光遠關心應變小組運作情形，特別前往應變小組召開工作會議，分別聽取運務、營業、行控、工務、電務、機務及四區營運處等單位，針對中秋暨教師節連續假期疏運整備情形報告。

鄭光遠除慰勉現場工作人員犧牲假期投入旅客疏運的辛勞外，也要求做好各項設備檢查及旅客服務工作，提供民眾安全便捷的乘車服務，以完成此次連續假期疏運任務。