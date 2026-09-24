有望賞月！中秋連假天氣出爐 舒力基颱風這天距離最近

明天是中秋節，氣象署表示，僅大台北、東部、恆春半島以及午後山區、南部近山區有零星雨，各地有機會賞月；輕颱舒力基26日將轉北再轉東北，經過琉球東南方海面，對台灣影響不大。

根據中央氣象署網站，輕度颱風舒力基中心氣壓992百帕，今天下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1310公里之處，以每小時21公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒23公尺，7級風暴風半徑120公里。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，預計颱風舒力基升級為中颱時間點將延後至27日，今天、明天將朝西北西方向前進，26日逐漸轉北再轉東北，經過琉球東南方海面，他提到，颱風距離台灣最近都還有約500多公里，因其暴風半徑約150公里，因此基本上對台灣沒什麼太大影響。

不過，在颱風舒力基26日、27日距離台灣相對比較接近時，賴欣國提醒，在東半部跟恆春半島可能會發生長浪。

今年中秋暨教師節連續假期自9月25日至28日，賴欣國表示，明天迎風面大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區、嘉義以南地區近山區及其他山區午後有零星短暫陣雨。

明天是中秋節，賴欣國指出，西半部地區午後雲量會較多，在入夜後將逐漸消散，而東半部地區可能雲量會稍微較多，但各地中秋節有機會賞月。

賴欣國表示，連假第2天（26日）到9月30日，各地都是多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨，他提到，10月1日東北季風將增強，桃園以北、東半部地區可能有零星下雨的機會，其他地區以午後山區局部短暫陣雨為主。

氣溫部分，賴欣國指出，未來一周溫度基本上變化不大，基隆、宜蘭高溫在攝氏29到31度，其他地區高溫32到34度，其中西半部局部內陸地區溫度可能會再更高一點點；低溫方面，北部、宜蘭地區約22到24度，其他地區低溫約24到26、27度左右。