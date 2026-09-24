流感疫情創新高！公費疫苗10月1日起開打 20萬劑加強型優先提供長輩

流感疫情持續創新高，衛福部今天在行政院會報告指出，這一波類流感的就診人次已達10年同期最高，大約在上周達到最高點後將逐漸下降，不過整體的流行期可能持續到11月。衛福部表示，公費流感疫苗今年採購史上最高的705萬劑，將如期於10月1日開打。其中20萬劑為高保護力的加強型流感疫苗，將優先提供給長照機構的長輩接種。

衛福部在行政院會報告「韌性防疫安全網資訊基盤計畫及流感疫情防治作為」，衛福部指出，類流感的就診人次已連續4周上升，在9月初進入流感流行期，據統計，這一波類流感的就診人次已達10年同期最高，大約在上周達到最高點，估計後續將逐漸下降，不過整體的流感流行期可能持續到11月。

疾管署長羅一鈞指出，兒童流感疫情已有反轉或趨平的跡象，但兒童青少年感染率仍處高點，要請托育機構注意防範。

衛福部表示，公費流感疫苗今年採購705萬劑，為史上最多，將如期於10月1日開打，另外台灣為亞洲首國公費引進高保護力的加強型流感疫苗，將優先提供20萬劑給予長照安養機構65歲以上長輩接種，同步結合新冠疫苗「左流右新護肺顧心」和衛福部「顧健康賺飽幣」健康幣政策。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會中指出，因應流感高峰期，衛福部已協同地方政府嚴密監測疫情發展，也儲備及採購充裕藥物與疫苗，10月1日起推動公費流感疫苗接種，同時也盼民眾接種「左流右新」雙重疫苗藉以護肺顧心。

卓榮泰說，為照顧長照機構長者，首度引進加強型流感疫苗，希望民眾配合宣導參與疫苗接種，目前疫情已經到高點將逐步下降，但是流感流行期可能延長到11月，民眾務必要注意身體狀況。