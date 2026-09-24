台北美術獎得主陳肇驊個展 錄像新作回應當年獲獎

藝術家陳肇驊2023年以作品「在 下圭柔山」獲台北美術獎評審團推舉為當年首獎。在明天開展的個展中，他將首度發表錄像「取暖」，焚燒當年獲獎作的搭建木材，回望內在。

「在 下圭柔山」作品將陳肇驊的工作室轉化為美術館內的空間裝置，現場放置使用過的木作材料、油漆桶與飲料罐，牆面則可見各式發票、收貨單等生活痕跡物件。轉身步入另一空間卻可見壓縮機與姑婆芋構成的動力雕塑，以及白牆上一條略帶黴斑的白色毛巾，凸顯藝術家在生活與創作之間的拉鋸。

台北市立美術館今天舉行「台北美術獎症候群—陳肇驊個展」媒體預覽，展出陳肇驊5組全新作品。其中錄像作品「取暖」回應當年獲獎作，以工作室為拍攝場景，在寒冬之際將「在 下圭柔山」的搭建木材投入火堆中焚燒，寒冷氣候對比燃燒火焰，暗指外在環境的挑戰與創作者內心的焦灼。

陳肇驊在全新空間裝置「一夜好眠」也再度以工作室為場景，將工作室重現展場，讓作品製作與承接工作業務的勞動場域，成為觀眾得以走入觀看的空間。他也與音樂人蔡吉樂合作，製作專屬音樂，讓重複播放的歌曲回應勞動日常的心情。

北美館館長駱麗真表示：「『台北美術獎』是台灣重要的藝術獎項之一，持續發掘優秀的藝術創作者，並邀請首獎得主於北美館舉辦個展，使其創作能完整呈現於公眾視野。此次展覽延續對生存與創作之間相互拉鋸的關注，透過影像、現成物、空間裝置等形式，鋪陳其獨特的展覽敘事，引領觀眾一同探索創作者的思考與感受。」

「台北美術獎症候群—陳肇驊個展」明天起至12月20日在台北市立美術館（北美館）展出。