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連假開跑 新北愈晚愈多車、明上午8時起南下車流更明顯

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午視察新北市交通戰情室。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天下午視察新北市交通戰情室。記者葉德正／攝影

中秋節、教師節4天連假明天開跑，新北市長侯友宜今天下午前往交通戰情室視察新北即時路況時表示，返鄉及出遊車潮今下午4時起陸續湧現，明早將迎接返鄉及出遊高峰，要求交通、警察單位24小時掌握路況、隨時應變，尤其淡江大橋可能出現大量車潮，各大老街及北海岸等熱門景點更要加強交通疏導。

侯友宜表示，4天連假期間，不少民眾會返鄉或前往風景區旅遊，加上這幾天天氣良好，預期明早起出遊、返鄉人車潮將明顯增加，尤其新北各大風景區及老街都可能出現大量人潮，交通單位不能掉以輕心。

侯友宜指出，目前下午4時許整體路況尚未達到高峰，但從現在開始到傍晚、晚間，交通流量預計會逐步增加，明天一早也會有不少民眾出遊、返鄉，交通、警察兩單位已啟動應變機制，透過交通監控及交控中心24小時掌握即時路況，並依人車潮變化彈性調整交通疏導措施。

侯友宜也指出，現在最夯的就是淡江大橋，提醒周邊及銜接台61線、台64線、台2線等路段，都可能因車流壅塞，淡水老街也要做好充分交通疏導準備。

侯友宜指出，三鶯線通車後，三峽、鶯歌老街都是熱門景點，淡水老街平時人潮就多，深坑老街因鄰近台北市也容易湧入遊客，近期正值萬里螃蟹季，富基、野柳、龜吼等漁港也將迎來大量遊客，均已列為交通疏導重點。

交通局長鍾鳴時表示，新北市境內銜接國道路段，包括台65線接國3土城交流道、國1五股交流道，以及台64線接國3中和交流道、國1五股交流道等，今天下午4時起已陸續出現提前下班及返鄉車潮，預估明天上午8時起南下車流將更加明顯，提醒用路人提早規畫行程。

交通局指出，連假期間國道每日凌晨0時至5時全線暫停收費；國5石碇、坪林南向入口匝道則於9月25日0時至12時、9月26日上午5時至中午12時實施封閉管制，前往宜蘭方向車輛可改走台9線替代道路。

民眾出門前可透過「1968 App」、高速公路局網站及警廣掌握最新國道管制與即時路況，也可掃描中秋暨教師節連假交通懶人包QR Code，連結新北市即時交通資訊網，查詢熱門景點及主要道路車流情形。

中秋節 連假 新北 侯友宜 車潮 淡江大橋

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