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連假別往海邊跑！舒力基颱風周末近台 三處海邊掀長浪

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
舒力基颱風恐為東半部、基隆北海岸及恆春半島帶來長浪，中秋連假期間提醒民眾應盡量避免海邊活動。示意圖。記者許正宏／攝影
舒力基颱風恐為東半部、基隆北海岸及恆春半島帶來長浪，中秋連假期間提醒民眾應盡量避免海邊活動。示意圖。記者許正宏／攝影

舒力基颱風昨晚生成，但最新預報在台灣東部外海北轉機率上升，換言之對台灣影響將會下降。不過氣象署示警，由於颱風仍會為東半部、基隆北海岸及恆春半島帶來長浪，中秋連假期間提醒民眾應盡量避免海邊活動。

中央氣象署預報員賴欣國表示，舒力基颱風仍維持輕颱強度，目前位於鵝鑾鼻東南東方1300公里外海面上。未來將朝西北西方向前進，預估周六之後逐漸轉北後、周日後再轉東北方向遠離台灣。

賴欣國指出，以此路徑來看，颱風離台最近時仍有500多公里距離，再加上未來這段期間暴風半徑大約維持120公里至150公里左右，因此預估舒力基颱風對台灣天氣影響相對較小。不過由於颱風從東半邊掃過，因此基隆北海岸、東半部及恆春半島在周末仍需留意長浪現象。

賴欣國提醒，26日至30日適逢年度天文大潮，新北到彰化的西部沿海及澎湖沿海需嚴防漲潮時的海水倒灌。

至於未來一周天氣，以多雲到晴為主，降雨集中迎風面，午後山區、南部近山區有短暫陣雨及零星降雨機率。各地高溫普遍來到30度左右，西半部高溫32至34度，內陸溫度還會再更高。低溫部分，北部、宜蘭地區低溫約22至24度，其他地區約維持25至27度，早晚溫差較大。

賴欣國表示，九月底前大致天氣晴朗穩定，除迎風面大台北地區及宜蘭、花蓮有零星降雨，午後山區、嘉義以南近山區有零星降雨，整體降雨並不多。但下周四隨著東北季風增強，桃園以北及東半部地區也會迎來迎風面短暫陣雨。

周末颱風靠近，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島海邊要留意長浪。圖／氣象署提供
周末颱風靠近，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島海邊要留意長浪。圖／氣象署提供

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