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歷史學家的浪漫與實踐！90年古蹟「檢察長宿舍」變身「花蓮知所」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「花蓮知所」25日中秋連假第一天開幕，多數空間保留給藝文交流之用。記者王燕華／攝影
「花蓮知所」25日中秋連假第一天開幕，多數空間保留給藝文交流之用。記者王燕華／攝影

花蓮近年天災重創觀光，許多店家退出，仍有業者勇敢投入，歷史學博士范雅鈞接下縣定古蹟「檢察長宿舍」，定位為歷史、閱讀、飲食與創作的「花蓮知所」，將於中秋連假開張，採預約制，希望成為花蓮文化交流據點。

位於花蓮市三民街的「檢察長宿舍」屋齡90年，是日式木構高等官第二種住宅，也是花東地區最高司法機關—台北地方法院花蓮港支部唯一的歷史證據，由文化局爭取經費斥資2000多萬元整修，再委外經營。

歷史學博士，也是凡止文創執行長范雅鈞因為受託撰寫「吉野一號米」等3本花蓮農業相關書籍，與花蓮結緣，多次前來田野調查，熟悉在地文史；原本前年就要接手「檢察長宿舍」，沒想到點交前6天發生0403大地震，老宅竹編夾泥牆面受損，文化局緊急搶修，范雅鈞利用這兩年細心打磨各項細節，籌組經營團隊。

范雅鈞將這棟古蹟視為承載文史、交流文化的據點，不只是一間咖啡店，雖投入數百萬元整理，卻僅留部分座位，其餘空間作為藝文交流使用，希望保留時間、空間、心靈的餘裕。

「花蓮知所」名稱來自「禮記．大學之道」，范雅鈞說，以「知」為核心精神，將陸續辦理歷史及主題展覽、藝文展演等，盼透過空間活化與文化活動，讓歷史走進日常。

歷史學者的「職業病」也讓她堅持「知所」的餐飲都要有歷史脈絡，首波推出4款精品咖啡，還有在地小農栽種的知所黑豆茶，點心也是在地小農種植吉野米一號碾成米穀粉製作而成，透過一杯咖啡、一壺茶、一個麵包，從味覺認識這片土地。

范雅鈞笑說，花蓮觀光確實低迷，許多朋友勸退，但她總覺得對花蓮有種使命感，「這是歷史學家的浪漫與實踐」。

「花蓮知所」25日開幕，首檔展覽邀請畫家王巧如舉辦「在時間裡忘記時間」作品展，共展出5件畫作，讓古蹟空間與當代藝術形成對話。由於座位數有限，採預約制，可至臉書粉專或官網https://ziso-creative.mystrikingly.com/查詢。

「花蓮知所」的餐點使用在地的刺蔥、米穀粉製作而成，呈現在地歷史脈絡。記者王燕華／攝影
「花蓮知所」的餐點使用在地的刺蔥、米穀粉製作而成，呈現在地歷史脈絡。記者王燕華／攝影

「花蓮知所」保留多數空間，作為展覽、藝文交流的活動空間。記者王燕華／攝影
「花蓮知所」保留多數空間，作為展覽、藝文交流的活動空間。記者王燕華／攝影

「凡止文創」執行長、歷史學博士范雅鈞（中）接手檢察長宿舍，與團隊細心打造「花蓮知所」，要成為花蓮新的文化交流據點。記者王燕華／攝影
「凡止文創」執行長、歷史學博士范雅鈞（中）接手檢察長宿舍，與團隊細心打造「花蓮知所」，要成為花蓮新的文化交流據點。記者王燕華／攝影

花蓮市三民街的「檢察長宿舍」是縣定古蹟，屋齡已90年，濃濃日式風格。記者王燕華／攝影
花蓮市三民街的「檢察長宿舍」是縣定古蹟，屋齡已90年，濃濃日式風格。記者王燕華／攝影

「花蓮知所」25日中秋連假第一天開幕，首檔展覽展覽邀請畫家王巧如舉辦「在時間裡忘記時間」作品展。記者王燕華／攝影
「花蓮知所」25日中秋連假第一天開幕，首檔展覽展覽邀請畫家王巧如舉辦「在時間裡忘記時間」作品展。記者王燕華／攝影

「花蓮知所」餐點使用的米穀粉，是在地小農藍于昇、簡秀婷栽種的「吉野一號米」製作而成。記者王燕華／攝影
「花蓮知所」餐點使用的米穀粉，是在地小農藍于昇、簡秀婷栽種的「吉野一號米」製作而成。記者王燕華／攝影

「凡止文創」執行長、歷史學博士范雅鈞接手縣定古蹟「檢察長宿舍」，打造「花蓮知所」成為新的文化交流據點。記者王燕華／攝影
「凡止文創」執行長、歷史學博士范雅鈞接手縣定古蹟「檢察長宿舍」，打造「花蓮知所」成為新的文化交流據點。記者王燕華／攝影

古蹟 宿舍 歷史 花蓮 老宅

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