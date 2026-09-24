快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會前先施壓？陸國防部態度強硬 提「八一七公報」要求停止對台軍售

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

公共出借權補償金2,182萬元 明年展逾500間公共圖書館加入

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化部長李遠（圖）。聯合報系資料照
文化部長李遠（圖）。聯合報系資料照

為支持創作及出版產業發展，文化部持續辦理「公共出借權」計畫，第三期補償金共2,182萬元，24日開始撥付。文化部同時宣布，自2027年起計畫將擴展至全國超過500間公共圖書館，進一步加大對創作者及出版產業的支持力度。

文化部表示，基於兼顧公共圖書館知識傳播功能，並支持出版創作立場，文化部與教育部攜手自二所國立級公共圖書館開始，推出「公共出借權」計畫，依據公共圖書館實際借閱情形計算補償金發給作者及出版社。

2025年公共出借權計畫加入國家圖書館協力，並且擴展範圍至六都，共300間公共圖書館的借閱書籍，同時將「譯者」亦納入發放範圍。

經統計，去年全年度合計發放的二期補償金累計達3,263萬元，共有超過200家出版社及4,000位著作人受惠。而於今日發放，計算期間為今年1至6月的第三期補償金，除金額持續提升達2,182萬元，發放的對象更累計超過5,000位著作人及300家出版社，受益人數較上期成長約20%。

以同為作家的文化部長李遠為例，已表明不領取的他，個人在第三期可領取的金額為6,508元，較前一期增加34%，累計三期則達14,277元。李遠說，作為一個創作者，最欣慰的是有一天遇過一個曾經的讀者說，「你的書陪伴著我長大」。

李遠認為，一個去圖書館借書的人，發現有許多人都借過同一本書，會有一種英雄所見略同的快樂。而創作者和讀者之間原本就存在著的那股不可言喻的成長默契，如今透過實質的補助支持，希望能為創作者及出版單位帶來一點點溫暖的力量。

文化部指出，目前公共出借權第二階段試辦計畫，以六都超過300間公共圖書館的借閱次數作為補償酬金計算基準。

為加大支持，並更完整反映全台公共圖書館的實際借閱情形，經文化部與教育部共同研商，自明年1月1日起發生的借閱次數，計算範圍將擴大納入全國超過500間公共圖書館，並自第五期補償酬金起適用，期盼讓更多來自全台各地讀者的借閱，都能轉化為對創作者及出版者的支持。

文化部強調，仍將於試辦計畫期間，持續蒐集各界意見，與教育部共同合作，逐步優化制度設計。另提醒，公共出借權第二階段試辦採全年度開放登記，下一期補償酬金（第四期計算期間為今年7至12月）登記期限至明年2月15日止，鼓勵尚未登記的出版社、作者或譯者儘早完成登記。

補償金 圖書館 文化部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

2026全國文化會議落幕 李遠宣示「3T、3I」施政藍圖

2026全國文化會議 卓揆：政府支持文化的力量不會退縮

2026金典獎入圍名單揭曉 展現臺灣創作多元樣貌

還在等什麼？文化幣衝刺LV.5「傳說」聯名周邊 1.1萬人已解鎖

相關新聞

八旬翁鼻咽沒癌細胞卻鼻咽癌四期 醫證實移轉淋巴結

彰化縣八旬陳姓病人脖子左側長腫瘤，摸起來像整串葡萄，因不痛不癢也就沒積極就醫，等到雙腿水腫到無法站立，到醫院檢查確診鼻咽癌，鼻咽卻沒癌細胞，原來全部轉移到淋巴結且已鼻咽癌四期，經過化療和放射線治療已控制病情。

連假開跑 新北愈晚愈多車、明上午8時起南下車流更明顯

中秋節、教師節4天連假明天開跑，新北市長侯友宜今天下午前往交通戰情室視察新北即時路況時表示，返鄉及出遊車潮今下午4時起陸續湧現，明早將迎接返鄉及出遊高峰，要求交通、警察單位24小時掌握路況、隨時應變，尤其淡江大橋可能出現大量車潮，各大老街及北海岸等熱門景點更要加強交通疏導。

流感疫情創新高！公費疫苗10月1日起開打 20萬劑加強型優先提供長輩

流感疫情持續創新高，衛福部今天在行政院會報告指出，這一波類流感的就診人次已達10年同期最高，大約在上周達到最高點後將逐漸下降，不過整體的流行期可能持續到11月。衛福部表示，公費流感疫苗今年採購史上最高的705萬劑，將如期於10月1日開打。其中20萬劑為高保護力的加強型流感疫苗，將優先提供給長照機構的長輩接種。

歷史學家的浪漫與實踐！90年古蹟「檢察長宿舍」變身「花蓮知所」

花蓮近年天災重創觀光，許多店家退出，仍有業者勇敢投入，歷史學博士范雅鈞接下縣定古蹟「檢察長宿舍」，定位為歷史、閱讀、飲食與創作的「花蓮知所」，將於中秋連假開張，採預約制，希望成為花蓮文化交流據點。

國泰人壽未來健康日首揭保戶健康餘命 促跨界健康生態圈

國泰人壽今天舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，並同步揭曉連續第3年發布的「國泰人壽2026保戶健康年報」，以近八百萬名保戶數據，首度從生命歷程解析長壽人生的健康與財務風險，成為首家了解自身保戶健康餘命的壽險公司。年報發現，2025年國泰人壽保戶平均壽命為84.31歲，健康餘命為71.49歲，意味約有15%的時間處於健康受限的狀態。

彰化夫妻遊越南富國島染登革熱 累計境外移入14例、較去年同期翻倍

彰化縣衛生局於昨天接獲醫院通報2例登革熱病例，個案為一對中年夫妻，9月12日至15日參加旅行團前往越南富國島旅行，返國後陸續於9月19日、20日出現頭痛、發燒、出疹症狀，經檢體送驗後研判為境外移入確定病例，相關團員及接觸者持續監測中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。