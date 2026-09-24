公共出借權補償金2,182萬元 明年展逾500間公共圖書館加入

為支持創作及出版產業發展，文化部持續辦理「公共出借權」計畫，第三期補償金共2,182萬元，24日開始撥付。文化部同時宣布，自2027年起計畫將擴展至全國超過500間公共圖書館，進一步加大對創作者及出版產業的支持力度。

文化部表示，基於兼顧公共圖書館知識傳播功能，並支持出版創作立場，文化部與教育部攜手自二所國立級公共圖書館開始，推出「公共出借權」計畫，依據公共圖書館實際借閱情形計算補償金發給作者及出版社。

2025年公共出借權計畫加入國家圖書館協力，並且擴展範圍至六都，共300間公共圖書館的借閱書籍，同時將「譯者」亦納入發放範圍。

經統計，去年全年度合計發放的二期補償金累計達3,263萬元，共有超過200家出版社及4,000位著作人受惠。而於今日發放，計算期間為今年1至6月的第三期補償金，除金額持續提升達2,182萬元，發放的對象更累計超過5,000位著作人及300家出版社，受益人數較上期成長約20%。

以同為作家的文化部長李遠為例，已表明不領取的他，個人在第三期可領取的金額為6,508元，較前一期增加34%，累計三期則達14,277元。李遠說，作為一個創作者，最欣慰的是有一天遇過一個曾經的讀者說，「你的書陪伴著我長大」。

李遠認為，一個去圖書館借書的人，發現有許多人都借過同一本書，會有一種英雄所見略同的快樂。而創作者和讀者之間原本就存在著的那股不可言喻的成長默契，如今透過實質的補助支持，希望能為創作者及出版單位帶來一點點溫暖的力量。

文化部指出，目前公共出借權第二階段試辦計畫，以六都超過300間公共圖書館的借閱次數作為補償酬金計算基準。

為加大支持，並更完整反映全台公共圖書館的實際借閱情形，經文化部與教育部共同研商，自明年1月1日起發生的借閱次數，計算範圍將擴大納入全國超過500間公共圖書館，並自第五期補償酬金起適用，期盼讓更多來自全台各地讀者的借閱，都能轉化為對創作者及出版者的支持。

文化部強調，仍將於試辦計畫期間，持續蒐集各界意見，與教育部共同合作，逐步優化制度設計。另提醒，公共出借權第二階段試辦採全年度開放登記，下一期補償酬金（第四期計算期間為今年7至12月）登記期限至明年2月15日止，鼓勵尚未登記的出版社、作者或譯者儘早完成登記。