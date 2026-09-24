國泰人壽未來健康日首揭保戶健康餘命 促跨界健康生態圈

國泰人壽今天舉辦「2026國泰人壽未來健康日」，並同步揭曉連續第3年發布的「國泰人壽2026保戶健康年報」，以近八百萬名保戶數據，首度從生命歷程解析長壽人生的健康與財務風險，成為首家了解自身保戶健康餘命的壽險公司。年報發現，2025年國泰人壽保戶平均壽命為84.31歲，健康餘命為71.49歲，意味約有15%的時間處於健康受限的狀態。

國泰人壽倡議，為延長健康時間，民眾要將「健康要存、醫療要備、照護要談」三項行動落實於日常生活中。活動亦邀請金管會副主委陳彥良、衛福部次長莊人祥、國民健康署副署長林莉茹、以及台大醫院、國泰綜合醫院、Google、神坊資訊、住友生命等國內外產官學及醫療、科技、保險領域代表，共同探討延長健康餘命與健康促進的跨界行動。

國泰人壽總經理林昭廷表示，國泰人壽響應政府的「健康台灣」政策，期待透過「未來健康日」攜手國家、企業及所有合作夥伴，甚至保險同業，一起思考如何讓保戶、民眾能夠追求更長的健康餘命，擁有更好品質的生活，也能同步降低台灣整體醫療資源負擔。

以國泰人壽FitBack 健康促進平台為例，近期配合衛福部的健康幣、運動部的運動幣，讓 FitBack 能夠發揮更大的力量，幫助大家養成好的運動習慣、好的飲食習慣，也做好預防，包括施打疫苗、接受篩檢，同時讓心理保持平衡。國壽也會從內部員工做起，除了縮短開會時間減少久坐外，依據FitBack健康吧的統計，內部員工的平均達成步數只有4,600步，低於保戶平均5,400步，未來也會提供更強而有力的獎勵誘因，鼓勵員工動起來，進而陪伴保戶做好健康管理，一起更健康。

國壽健康智庫從「國泰人壽2026保戶健康年報」中進一步發現，癌症影響保戶「生命的長度」，尤其減損生命的前三大癌症為肺癌、肝癌和乳癌，平均讓死亡個案損失超過10年的潛在壽命；此外，各項疾病也正侵蝕國人健康生活時間，其中，骨骼肌肉疼痛、失智症為前兩大失能負擔損失疾病，尤其骨骼肌肉疾病，包含骨關節炎、下背痛及頸痛造成的失能負擔，換算後平均每位罹病保戶每年減損近1個月的健康生活時間，顯示長壽風險不只在於「活多久」，更在於能「健康多久」。

健康時間的減損，也進一步反映在醫療與照護期望支出上。國泰人壽整合保戶申請理賠的醫療收據及外部照護資料，分析健康風險背後的財務影響顯示，從0歲起算，男性一生自費醫療與高齡照護之期望支出(非實際支出)約414萬元、女性約558萬元，其中，高齡照護的期望支出占比超過五成。反映出長壽的財務挑戰，高齡照護更可能成為人生後期不可忽視的重要支出。

為此，國泰人壽提出「提升健康餘命」3大行動。首先，健康要存，每年於生日前後檢視健檢結果與追蹤，為自己培養1項能持續的健康習慣；其次，醫療要備，定期盤點保障缺口，預留可即時運用的醫療準備金；最後，照護要談，在60歲以前與家人討論未來「誰來照顧、在哪裡照顧、費用如何支應」。讓健康、醫療與照護隨人生歷程持續累積，為長壽人生保留更多健康、自主選擇的空間。

國壽進一步借鏡國際健康促進經驗，「2026國泰人壽未來健康日」邀請住友生命分享如何透過打造結合健康促進與保險回饋的數位平台；國泰人壽從台灣市場出發，分享如何將保險角色從「事後理賠」向前延伸至「健康促進」、向後串聯「賠後照護」，透過打造完善的外溢機制與「FitBack健康吧」健康促進平台、多元的跨域健康服務，以及逾3000位授證為「健康家」的保險業務員，陪伴保戶進行健康管理，提升健康餘命。

國壽同步推出保險業界首創以小樹點作為外溢保單回饋，以「點實成金住院醫療終身保險（外溢型）」為例，將健康管理回饋由過往保費折減，升級為日常運用更彈性的「小樹點（生活）」；投保「點實成金」的保戶，透過參與「FitBack健康吧」健康任務，累積任務值，達指定會員等級即可於保單周年獲得點數回饋，比如達到樂享家等級，即可享有續年度保費3%的點數回饋，若以保費每年3萬元，即可享有900點，讓健康行動成為日常生活中有感的回饋，形成「健康行動、點數回饋、健康消費」的正向循環，串聯多元健康商品、服務與跨界夥伴，持續擴大健康生態圈。

國泰人壽秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，並深化「讓健康有力於你」承諾，自2024年起斥資億元投入健康促進行動，每年揭示重要健康議題及趨勢，提醒國人留意健康風險，更鼓勵國人以具體行動，檢視生活模式，為自己量身打造健康目標，共創更健康的未來。