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彰化夫妻遊越南富國島染登革熱 累計境外移入14例、較去年同期翻倍

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣衛生局於昨天接獲醫院通報2例登革熱病例，今天加強環境消毒。圖／彰化縣府提供
彰化縣衛生局於昨天接獲醫院通報2例登革熱病例，今天加強環境消毒。圖／彰化縣府提供

彰化縣衛生局於昨天接獲醫院通報2例登革熱病例，個案為一對中年夫妻，9月12日至15日參加旅行團前往越南富國島旅行，返國後陸續於9月19日、20日出現頭痛、發燒、出疹症狀，經檢體送驗後研判為境外移入確定病例，相關團員及接觸者持續監測中。

彰化衛生局統計，縣內今年境外移入14例，較去年同期增加7例。衛生局提醒，目前東南亞多國均為登革熱流行地區，民眾出國旅遊務必提高警覺，做好個人防蚊措施，返國後也應持續自主健康監測至少14天。

彰化縣近期也出現縣內首例登革熱本土病例，個案為居住彰化市年輕男性，9月初出現發燒症狀，就醫後經醫療院所通報及採檢，9月17日研判為登革熱確定病例，衛生局指出，目前追蹤該案沒有擴散趨勢。

衛生局表示，登革熱主要透過帶有登革病毒的病媒蚊叮咬傳播，越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及柬埔寨等東南亞國家，氣候高溫潮濕，適合病媒蚊生長繁殖。民眾前往相關地區旅遊、探親或洽公期間，應落實防蚊措施。

衛生局提醒，返國後14天內仍可能處於登革熱潛伏或發病期間，民眾應留意自身及同行親友健康情形。若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹、噁心或倦怠等疑似症狀，應儘速前往醫療院所就醫，並主動告知醫師近期「旅遊史、活動史及接觸史」。

若已感染登革病毒，在發病期間又遭住家附近病媒蚊叮咬，病媒蚊可能因此帶有病毒，再叮咬其他人，增加造成本土疫情傳播的風險。因此，出現疑似症狀者除應儘速就醫外，也應注意防止蚊蟲叮咬，共同降低病毒進入社區傳播的機會。

彰化縣衛生局於昨天接獲醫院通報2例登革熱病例，今天加強環境消毒。圖／彰化縣府提供
彰化縣衛生局於昨天接獲醫院通報2例登革熱病例，今天加強環境消毒。圖／彰化縣府提供

登革熱 富國島 彰化 越南 境外移入

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