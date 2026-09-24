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高山症無關體能好壞 國家公園署籲登山做好風險評估

中央社／ 台北24日電
國家公園署24日指出，國家公園於所屬高海拔山屋中均配置PAC（Portable Altitude Chamber，攜帶式加壓艙），圖為奇萊山屋配置的攜帶式加壓艙。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社
國家公園署24日指出，國家公園於所屬高海拔山屋中均配置PAC（Portable Altitude Chamber，攜帶式加壓艙），圖為奇萊山屋配置的攜帶式加壓艙。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社

內政部國家公園署今天指出，近期發生多起高山症救援案例，高山症無關體能好壞，民眾前往高山地區應做好行前準備與風險評估，預防高山症首重緩慢爬升與充分適應，面對高山症的黃金原則是「下撤、下撤、再下撤」。

內政部國家公園署今天透過新聞稿表示，高山症無關體能好壞，即使平時有登山習慣或體能良好，也可能因快速爬升、個人體質及高海拔環境等因素出現高山症狀，民眾前往高山地區應做好行前準備與風險評估，採取循序漸進的爬升方式，並隨時留意自己及同行夥伴的身體狀況。

國家公園署說明，高山症主要是人體進入高海拔、低氣壓與低氧環境後，身體尚未完成適應所產生的症狀，常見初期表現包括頭痛、頭暈、噁心、食慾不振及疲倦等，若症狀持續或加劇，甚至出現呼吸困難、胸悶、意識改變、步態不穩或無法正常行走等情形，嚴重時可能會發展為高山肺水腫或高山腦水腫，應立即停止行程並採取必要處置。

國家公園署提醒，預防高山症首重「緩慢爬升、充分適應」，行程安排應避免短時間內快速提升海拔高度，抵達高海拔地區後也應避免立即進行過度劇烈的活動，若身體出現不適，切勿因距離目的地已近、行程已安排或擔心拖累隊伍而勉強前進，應立即停止上升並評估身體狀況，必要時調整行程或下降高度。

面對高山症，國家公園署說明，黃金原則就是「下撤、下撤、再下撤」，當高山症狀持續或惡化時，降低海拔高度是最直接且有效的處置方式，不要抱持「休息一下就會好」的僥倖心理繼續往更高處前進，同行隊友也應相互照應，若發現隊友出現異常症狀，應立即協助儘速下撤。

國家公園署提及，為降低高海拔環境可能造成的健康風險，國家公園於所屬高海拔山屋中均配置攜帶式加壓艙（Portable Altitude Chamber，PAC），緊急時可作為模擬下降高度的輔助設備，協助暫時改善缺氧狀況，但PAC僅供救急，發生嚴重高山症狀時，仍應以儘速下降至較低海拔及尋求醫療協助為第一原則。

國家公園署強調，高山環境瞬息萬變，前往高山前應事先掌握天候、步道開放及路況資訊，評估自身能力、行程高度與天數風險，並備妥適當裝備與必要藥品，同時務必將行程資訊告知親友。

高山症 內政部

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