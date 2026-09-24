八旬翁鼻咽沒癌細胞卻鼻咽癌四期 醫證實移轉淋巴結

彰化縣八旬陳姓病人脖子左側長腫瘤，摸起來像整串葡萄，因不痛不癢也就沒積極就醫，等到雙腿水腫到無法站立，到醫院檢查確診鼻咽癌，鼻咽卻沒癌細胞，原來全部轉移到淋巴結且已鼻咽癌四期，經過化療和放射線治療已控制病情。

據了解，陳姓病人菸齡50年且年輕時嚼檳榔，約1年前先摸到脖子右側有1小腫瘤，幾個月後卻變到脖子左側，愈變越愈多顆，超過10顆像成串葡萄，因不癢不痛也沒不舒服，直到雙腿水腫、身體虛弱才看醫生，轉介到衛福部彰化醫院治療。

彰化醫院副院長、耳鼻喉科醫師許嘉方今表示，內視鏡檢查和鼻咽病理切片，顯示陳姓病人的鼻咽沒癌細胞，抽血檢驗血液中EBV DNA高達1430 copies/ml（正常0），醫界已證實EBV DNA是鼻咽癌高敏感度和高特異性的生物標誌物。

許嘉方進一步指出，正子攝影顯示陳姓病人的淋巴結腫瘤出現在後咽部，是鼻咽癌最易轉移部位，再加上頸部淋巴結病理切片表現出鼻咽癌細胞的特性，癌細胞全部轉移至淋巴結，確這是第四期鼻咽癌病例，健保署通過患者的鼻咽癌重大傷病申請審查。

許嘉方說，鼻咽癌是常見在鼻腔後方喉嚨交界處的惡性腫瘤，好發於中壯年，主要成因與基因遺傳、EB病毒(EBV)感染及抽菸等環境因素有關，陳姓病人若早一點就醫檢查，應該能在鼻咽部發現癌細胞，後來可能全部轉移而沒被發現，也可能原發部位癌細胞被免疫系統抑制導致完全消退，使得病情判斷不易。

鼻咽部癌細胞非常容易擴散到頸部的淋巴結，許多患者往往摸到脖子出現一個或多個不會痛且無法移動的腫塊才就醫發現，許嘉方建議，如果脖子出現腫塊，不痛腫塊比會痛的腫塊更危險，一定要儘快就醫，以釐清是良性或惡性。