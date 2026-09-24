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4天連假玩台東搭客運下殺6折 搭配這招最高享4折優惠

中央社／ 台東縣24日電
中秋、教師節4天連假，公路局推出搭乘客運東部路線70公里以上享有優惠措施。記者尤聰光／攝影
中秋、教師節4天連假，公路局推出搭乘客運東部路線70公里以上享有優惠措施。記者尤聰光／攝影

中秋、教師節4天連假，公路局推出搭乘客運東部路線70公里以上享有優惠措施，鼓勵遊客到東部旅遊搭乘大眾運輸工具可以到達想要去的景點。

公路局台東監理站今天表示，中秋及教師節優惠期間自24至28日，搭乘中長途國道客運路線及70公里以上東部路線享原票價6折優惠；搭配TPASS2.0+常客優惠，當月累計搭乘2-3次，享15%回饋，累計4次以上享30%回饋，註冊「綠色運輸服務平台」回饋再加碼3%；眾多優惠合併使用最高可享4折優惠。

台東監理站表示，台東地區幅員遼闊，從縱谷到海岸沿線都有不同的自然景觀與特色聚落。為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，台東監理站已協調公共運輸業者強化接駁運輸服務，建構完整轉乘系統。

自高雄、屏東或花蓮方向進入台東的旅客，可利用台鐵及公路客運進行無縫轉乘。往返台東與花蓮間共有6條公路客運路線提供服務，包括「1145」花蓮火車站-成功、「8101」台東-靜浦、「8102」台東-靜浦（經中華大橋）、「8105」成功-靜浦、「8119」台東-成功-花蓮新站、「8181」玉里-寧埔-成功等路線。

此外台東縣內共有29條公路客運路線及4條市區公車路線，分別為「101」台東火車站-台東火車站、「201」台東火車站-富岡漁港、「202」台東火車站-台東轉運站、「203」台東火車站-台東轉運站，可便利民眾前往台東市區及各大景點，輕鬆暢遊台東。

台東監理站表示，透過國道客運、軌道運輸與在地公共運輸相互串聯，讓旅客抵達車站或轉運站後，還能繼續搭乘公車深入市區、鄉鎮及景點，減少自行駕車的需求。

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