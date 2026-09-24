中鼎集團攜手美川協會 啟動「五分港溪保育共生計畫」

中鼎集團致力以工程專業守護地球永續與生物多樣性。為守護鄰近集團第二總部獲林保署認證為全台首批「保育共生地」的「五分港溪」，中鼎集團攜手「臺北市最美河川文化推廣協會」（美川協會），於9月23日啟動「五分港溪保育共生計畫」，並舉辦「鼎力美川・永續共融—計畫啟動暨企業永續交流會」。期盼凝聚各界共識，共同守護這條有台北市「藍綠寶石」美譽的珍貴河川，並深入交流自然保育、生物多樣性及TNFD（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，自然相關財務揭露）等議題。

本次活動特別邀請農業部林保署主任秘書李允中、財政部國有財產署北區分署分署長趙子賢、中鼎供應鏈夥伴及在地北士科企業代表出席。透過此一為期5年的保育共生計畫，中鼎將與美川協會與企業夥伴合作，推動自然觀察、環境維護、志工參與及生物多樣性等行動，讓企業投入形成持續的自然保育力量。會中，美川協會也特別頒發感謝狀予中鼎集團，表彰中鼎多年來在專業、資源及志工參與的投入。

中鼎集團總管理處執行長李定壯表示，身為北士科的在地企業，中鼎與「水」有很深的淵源及緣份，不僅在生活汙水、工業廢水、再生水及海水淡化廠等水資源領域具備豐富的經驗與實績，兩座集團營運總部亦緊鄰水岸，第一總部旁有磺溪，第二總部鄰近雙溪與五分港溪。

中鼎一直致力以專業把關地球永續，不僅在工程執行落實友善環境的「綠色工程」，在全球各營運據點也持續與在地團體合作保護生態。呼應集團落實自然保育的承諾，中鼎集團永續長何麗嫺進一步分享「企業與自然共生」的實踐經驗，並以紫斑蝶復育及五分港溪保育為例，說明中鼎如何於各營運據點守護生物多樣性，將國際自然相關框架轉化為企業可以落地執行的行動，以具體行動為企業與環境共創永續價值。