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違規全銷毀！彰化農藥抽檢前8月218件不合格 中秋前鎖定5大集貨場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；中秋節前夕，縣府加強抽檢及安全用藥宣導。圖／彰化縣府提供
彰化縣今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；中秋節前夕，縣府加強抽檢及安全用藥宣導。圖／彰化縣府提供

彰化縣府統計，今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗共約3206件，其中218件不合格，不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；中秋節前夕，縣府針對今年農藥殘留不合格件數較高的前五大集貨（社）場，加強抽檢及安全用藥宣導，從生產源頭把關農產品安全。

農業處表示，埤頭合作農場、彰化縣果菜運銷合作社、原斗果菜生產合作社、埔鹽茄類生產合作社及員林果菜生產合作社等五處集貨場為今年農藥殘留不合格件數較高的對象，縣府已列為重點稽查對象。

8月24日起至9月24日止，農業處也全面擴大農藥殘留抽檢範圍，涵蓋縣內各大果菜批發市場、集貨場、合作社及田間現場，並針對不合格件數較高的集貨場加強抽驗，落實源頭管理，也持續向農民宣導正確及安全用藥觀念。

農業處指出，縣府與東海大學埤頭校區「農藥殘留質譜快檢實驗室」（前身為明道大學）持續合作，推動「15項高風險作物免費檢驗服務」，目前於縣內各農會、果菜合作社及合作農場設置21處巡迴收件點，提供農民就近送驗。

農民送驗後，最快可於當日取得檢驗報告，讓農民在農產品上市前掌握農藥殘留情形，落實「先檢後售」，降低農民檢驗成本，也能在農產品進入市場前增加一道安全把關。

彰化縣今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；<a href='/search/tagging/2/中秋節' rel='中秋節' data-rel='/2/103286' class='tag'><strong>中秋節</strong></a>前夕，縣府加強抽檢及安全用藥宣導。圖／彰化縣府提供
彰化縣今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；中秋節前夕，縣府加強抽檢及安全用藥宣導。圖／彰化縣府提供

彰化 中秋 中秋節 農藥殘留 農業處

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