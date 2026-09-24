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中秋連假湧車潮 台南易壅塞路段、分流措施一次看

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋節暨教師節連假台南市交通疏運措施。圖／台南市交通局提供
中秋節暨教師節連假台南市交通疏運措施。圖／台南市交通局提供

中秋節暨教師節連假明天登場，台南市政府交通局公布連假交通疏運措施，分為大眾運輸及道路疏導兩大部分。市長黃偉哲提醒，民眾返鄉或出遊應提前規畫行程，善用大眾運輸及即時交通資訊，避開易壅塞路段。

大眾運輸部分，高鐵9月24日至29日疏運期間加開南下70班、北上106班，各車次均提供自由座；台鐵同期間加開各級列車162班次，並暫停販售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

國道客運9月24日至28日推出優惠，85條國道路線享票價6折；民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘市區公車，可享一段票或基本里程免費。交通局提醒，可透過公路客運APP、大台南公車APP及YouBike 2.0掌握即時資訊。

道路疏導方面，台86線仁德系統及歸仁交流道周邊將視車流實施時段性疏導，其中台86線仁德系統東向9月24日16至17時、25日15至19時、26至27日17至19時、28日16至18時疏導；西向則於9月24日至27日17至19時疏導，台86歸仁交流道至台19甲線路口東向，也將依日期及時段疏導車流。

國道部分，9月25日至28日國1北上大灣至永康交流道，上午7時至下午1時開放路肩，國3新竹至燕巢系統則採單一費率再8折。

市區部分，交通局將透過智慧交通中心即時監看市區至交流道及安平主要幹道車流，並發布導引訊息、處理交通事件，必要時與警方聯繫，即時調整號誌控制策略。

交通局長王銘德表示，連假期間將針對國道、快速道路及觀光景點周邊道路加強疏導，人員線上輪值，大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持聯繫，因應車流即時調整。

王銘德提醒，民眾出發前可先查詢活動路段及交通管制措施，預先規畫路線避開壅塞；參加活動建議多利用大眾運輸並搭配YouBike，減少找車位的不便。自行開車、騎車者應停放於鄰近合法停車空間，活動周邊也將加強取締違規停車，以維持交通安全與順暢。

中秋節暨教師節連假台南市交通疏運措施。圖／台南市交通局提供
中秋節暨教師節連假台南市交通疏運措施。圖／台南市交通局提供

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