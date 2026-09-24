中秋吃柚子 5大品種外觀、果肉各有特色

明天就是中秋節，目前正值柚類產季，農業部介紹，台灣可見的柚子有5大品種，外觀、果肉各有不同特色。

根據農業部農業主題館介紹，中秋節吃柚子是因為「柚」與「佑」同音，含有吉祥之意，也是希望月亮護佑的意思，而中秋節前後又適逢盛產期，柚子便成了中秋節的應節食物。

農業部指出，柚類為柑桔類下的一項，包含許多不同的柚子，文旦屬於其中的一種。

根據農業部提供的資訊，台灣柚類產季大約從8月到11月，多款柚子輪番上陣，每一款都有獨特的口感與風味，從酸甜細緻的麻豆文旦（一般稱文旦）打頭陣，到果肉鮮紅多汁的蜜柚與麻豆紅柚；入秋後還有果肉豐厚飽滿的麻豆白柚、水分充足的西施柚，每種外觀不太一樣，果肉顏色也不同。

麻豆文旦產季是8至9月，外觀呈固錐形或洋梨形，果皮細緻，果肉呈淡黃、黃或淡粉紅色；9月是蜜柚產季，外觀呈短球或卵球形，果肉為有光澤的紅色。

麻豆紅柚也稱紅文旦，產季是9至10月，外觀呈洋梨形，果皮粗糙，果肉為有光澤的鮮紅色，果肉厚且多汁；10至11月是麻豆白柚的產季，也稱大白柚，外觀是圓球形，果皮光滑細緻，果肉有光澤的淡黃或黃色，果肉厚實；西施柚產季同樣是10至11月，外觀呈球形，果皮細緻光滑，果肉為有光澤的淡粉紅或粉紅色。

農業部表示，柚子或文旦好吃與否不在大小，有沉重感的果實代表果肉發育成熟，水分較多，但要經過「辭水」才好吃，就是等待水分蒸發，消水後外皮會轉黃，摸起來感覺較軟，表皮有點凹陷且皺皺的，也會稍微變小顆，這時果肉香甜，是最適合享用的時機。