快訊

陸企業家團為何未隨習近平訪美？ 外媒稱雙方「這2事」有分歧

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

為恭醫院推動智慧雙向轉診系統 分級醫療轉得順、接得上、不中斷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院推動智慧「雙向轉診系統」，透過跨機構醫療資訊系統串接及雲端照護平台，讓轉診資訊不只單向傳遞，而是從診所轉入、醫院治療，到病情穩定後轉回基層，形成完整的分級醫療照護閉環。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院推動智慧「雙向轉診系統」，透過跨機構醫療資訊系統串接及雲端照護平台，讓轉診資訊不只單向傳遞，而是從診所轉入、醫院治療，到病情穩定後轉回基層，形成完整的分級醫療照護閉環。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院推動智慧「雙向轉診系統」，透過跨機構醫療資訊系統串接及雲端照護平台，讓轉診資訊不只單向傳遞，而是從診所轉入、醫院治療，到病情穩定後轉回基層，形成完整的分級醫療照護閉環。院方表示，智慧雙向轉診系統經過數月觀察分析，使分級醫療「轉得順、接得上、不中斷」。

院方表示，病人從診所轉到醫院，治療完成後又回到原診所持續追蹤，這是分級醫療落實的重要一環；然而過去常因醫療資訊傳遞落差，讓醫院與基層診所間出現「轉得出去、卻接不回來」的情況。為恭推動智慧雙向轉診系統，透過跨機構醫療資訊系統（HIS）串接及雲端照護平台，讓轉診資訊不只單向傳遞，而是從診所轉入、醫院治療，到病情穩定後轉回基層，形成完整的分級醫療照護閉環。

導入智慧提醒及資訊串接後，整體基層院所轉診回覆率由38%提升至44%，其中已完成系統串接的5家診所，3個月觀察期間回覆率達35%，高於未串接診所的4%，大幅縮短兩端醫療團隊的溝通落差。

為恭醫院指出，此次從「轉入」及「轉回」兩端同步優化流程，民眾在基層診所經醫師評估後開立電子轉診單，持健保卡至為恭醫院轉診櫃檯，即可依轉診流程安排後續就醫、檢查或住院；完成治療且病情穩定後，醫院則提供轉診病歷摘要及後續照護建議，病人返回原診所追蹤時，診所端系統可收到提醒並回傳看診資訊，讓雙方醫療團隊掌握病人後續照護情形。

為恭院長李文源表示，真正的分級醫療，不只是把病人轉到適合的醫療院所，更重要的是治療之後能夠銜接。醫院與基層診所各有專業角色，透過資訊串接可以減少轉診過程中的資訊落差，讓醫院專注急重症及複雜疾病治療，病情穩定後再由熟悉病人的基層醫師持續追蹤，形成更完整的照護鏈。

目前透過雲端平台已可即時追蹤上千筆轉介個案，讓醫療團隊掌握轉診進度及後續照護情形。為恭表示，未來將持續擴大與苗栗在地基層診所的資訊串接，深化醫院與基層的雁行團隊合作，讓分級醫療從政策概念轉化為民眾實際就醫過程中的「轉得順、接得上、照護不中斷」，共同建構更完整的社區健康照護網。

分級醫療 醫院 頭份

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

每6人有1人遇可預防醫療傷害 病團促「讓病人參與病安治理」

健保兆元規模西醫基層總額增102億 醫師全聯會：聚焦三高、慢病管理

跨不過的山坡路 基隆長者復健、就醫如何不卡關

雲林男染「鼠蚤傷寒」到院OHCA 北港媽祖醫院搶回一命

相關新聞

金門縣府中秋台金包船今晚啟航 回程遇熱低壓恐提前1天

明天就是中秋節，為紓解台金航線運輸需求，金門縣府規劃台中、金門往返專船1航次，提供旅台鄉親返鄉另一種交通選擇。縣府表示，經評估海象及船舶航行安全條件，去程將依原訂計畫於今晚11時30分從台中港開航，明日上午10時30分抵達金門水頭港；不過回程適逢熱帶性低氣壓可能影響，9月28日航次是否調整仍將視海象決定。

沒頻尿也沒排尿困難…46歲男罹患早期攝護腺癌 健檢做PSA檢查救他一命

46歲男性上班族身體沒有任何不適，排尿也正常，日前接受公司健檢，意外發現攝護腺特異抗原（PSA）異常，就醫接受抽血、磁振造影及精準切片後，竟確診早期攝護腺癌。雙和醫院泌尿科主治醫師董劭偉表示，攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，不少患者在健檢發現PSA異常後才意外揪出癌症，目前國健署研議將PSA納入第七癌篩，鼓勵高風險男性定期篩檢。

肝臟隱形殺手！氣泡調酒破壞力驚人 日專家曝真面目：危險成癮藥物

許多人以為只有過量飲用啤酒、威士忌或紅白酒才會傷肝，卻常輕忽超商隨手可得、口感酸甜的罐裝調酒。據日媒PRESIDENT Online報導，肝臟外科醫師尾形哲指出，市售酒精濃度約9%的「Strong系」罐裝氣泡調酒，在醫學上對肝臟帶來的急性破壞力堪比藥物，是最該遠離的致命隱形殺手。

違規全銷毀！彰化農藥抽檢前8月218件不合格 中秋前鎖定5大集貨場

彰化縣府統計，今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗共約3206件，其中218件不合格，不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；中秋節前夕，縣府針對今年農藥殘留不合格件數較高的前五大集貨（社）場，加強抽檢及安全用藥宣導，從生產源頭把關農產品安全。

國中生腹痛驟逝…竟因餐餐吃薯條？日法醫揭小病痛釀悲劇盲點

據日媒PHP Online報導，日本法醫學教授飯野守男在《法醫學教授的遺體課》（暫譯）一書中，提到兩起看似平常的小病痛、最後卻釀成死亡悲劇的「始料未及」案例。

生活壓力恐傷心臟 慢性發炎提高中風風險

長期生活壓力有害心臟！英國醫學研究指出，現代人面對經濟壓力與心理困擾所產生的壓力，可能激發人體持續性的慢性發炎反應，進而在無症狀的情況下增加中風與心肌梗塞風險。專家建議，除了改善生活習慣、多參加與人互動的教會聚會外，未來的發炎篩檢將有助於早期預防心血管疾病。 心臟結構默默改變 《ScienceAlert》報導，英國帝國理工學院團隊分析了近48萬名英國人的健康數據，發現慢性發炎反應與心臟結構的實質改變密切相關。長期處於低度發炎狀態的受試者，其心室空間往往較小、心壁較厚，且每次心跳泵出的血液量減少，這些物理性結構改變都是心臟衰竭的前兆。 如此一來，發炎指標最高的族群比指標最低者，罹患心肌梗塞或中風等重大心血管事件的風險高出43%。研究人員指出，這種由日常壓力所引發的發炎傷害往往具有隱蔽性，許多患者在出現急性心臟發作或中風等嚴重症狀前，根本無法察覺心臟已經受損。 心理社會因素影響 《科學日報》報導，這項研究特別強調，社會經濟困境與心理壓力等因素，對身體發炎程度的影響不亞於吸菸或缺乏運動。研究團隊發現，體內的白介素-1 (interleukin-1) 和腫瘤壞死因子 (TNF) 等發炎蛋白質家

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。