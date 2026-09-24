為恭醫院推動智慧雙向轉診系統 分級醫療轉得順、接得上、不中斷

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院推動智慧「雙向轉診系統」，透過跨機構醫療資訊系統串接及雲端照護平台，讓轉診資訊不只單向傳遞，而是從診所轉入、醫院治療，到病情穩定後轉回基層，形成完整的分級醫療照護閉環。院方表示，智慧雙向轉診系統經過數月觀察分析，使分級醫療「轉得順、接得上、不中斷」。

院方表示，病人從診所轉到醫院，治療完成後又回到原診所持續追蹤，這是分級醫療落實的重要一環；然而過去常因醫療資訊傳遞落差，讓醫院與基層診所間出現「轉得出去、卻接不回來」的情況。為恭推動智慧雙向轉診系統，透過跨機構醫療資訊系統（HIS）串接及雲端照護平台，讓轉診資訊不只單向傳遞，而是從診所轉入、醫院治療，到病情穩定後轉回基層，形成完整的分級醫療照護閉環。

導入智慧提醒及資訊串接後，整體基層院所轉診回覆率由38%提升至44%，其中已完成系統串接的5家診所，3個月觀察期間回覆率達35%，高於未串接診所的4%，大幅縮短兩端醫療團隊的溝通落差。

為恭醫院指出，此次從「轉入」及「轉回」兩端同步優化流程，民眾在基層診所經醫師評估後開立電子轉診單，持健保卡至為恭醫院轉診櫃檯，即可依轉診流程安排後續就醫、檢查或住院；完成治療且病情穩定後，醫院則提供轉診病歷摘要及後續照護建議，病人返回原診所追蹤時，診所端系統可收到提醒並回傳看診資訊，讓雙方醫療團隊掌握病人後續照護情形。

為恭院長李文源表示，真正的分級醫療，不只是把病人轉到適合的醫療院所，更重要的是治療之後能夠銜接。醫院與基層診所各有專業角色，透過資訊串接可以減少轉診過程中的資訊落差，讓醫院專注急重症及複雜疾病治療，病情穩定後再由熟悉病人的基層醫師持續追蹤，形成更完整的照護鏈。

目前透過雲端平台已可即時追蹤上千筆轉介個案，讓醫療團隊掌握轉診進度及後續照護情形。為恭表示，未來將持續擴大與苗栗在地基層診所的資訊串接，深化醫院與基層的雁行團隊合作，讓分級醫療從政策概念轉化為民眾實際就醫過程中的「轉得順、接得上、照護不中斷」，共同建構更完整的社區健康照護網。