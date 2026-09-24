快訊

陸企業家團為何未隨習近平訪美？ 外媒稱雙方「這2事」有分歧

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林男染「鼠蚤傷寒」到院OHCA 北港媽祖醫院搶回一命

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院醫師黃浩堯說明「鼠蚤傷寒」的症狀及治療過程。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院醫師黃浩堯說明「鼠蚤傷寒」的症狀及治療過程。記者蔡維斌／攝影

雲林縣出現5年來首例「鼠蚤」斑疹傷寒，林姓患者到院呈現OHCA無呼吸心跳，經麥寮長庚醫院轉送中國醫藥大學北港附設醫院搶救後，經約兩個月診療休養，今天回院感謝醫師挽救一命，衛生局說，「鼠蚤傷寒」屬第四類法定傳染病，症狀和流感相似，兩年來國內病例明顯增加，呼籲貓鼠寵物族務必多加留意，加強除蚤，以防叮咬感染。

雲林48歲林姓水電工，今年7月間曾至麥寮鄉大橋下及農田周邊幫忙裝修水電，回家不久即出現反覆高燒、畏寒，原以為是罹患流感，到診所就醫吃藥，不料只兩、三天病情急遽惡化，他說，發病吃藥也整天沈睡，只到發病昏迷在床上，報被母親發現才趕緊送醫。

林男被送雲林麥寮長庚醫院急救，並陸續出現意識不清及肌陣攣症狀，經醫師統整相關病情系統分析，初步診斷異於一般流感，隨即轉送中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）跨院接力搶救，到院時病情快速惡化，出現全身性抽搐、意識喪失及無脈搏，呈現OHCA，十分危急。

媽祖醫院立刻啟動重症救治，心肺復甦、呼吸道插管，並通報雲林縣衛生局，同步採血送疾管局檢驗追查病因，最終確診為「鼠蚤」斑疹傷寒，主治醫師黃浩堯指出，患者的肝腎功能快速惡化，危及生命，即在重症加護病房施以抗生素治療及完整照護。

經約兩周搶救，生命跡象恢復穩定，於八月間拔管出院休養，今天特與母親回院感謝醫師團隊，把他從鬼門關搶回，黃浩堯指出，「鼠蚤」斑疹傷寒是由立克次體Rickettsia typhi引起的感染症，主要透過受感染的跳蚤傳播，貓鼠類及小型哺乳類動物是病原宿主，一般可能被感染跳蚤叮咬或蚤糞污染傷口、黏膜感染。

他說，「鼠蚤傷寒」潛伏期約1至2週，一般不會人傳人，發病初期常見發燒、畏寒、頭痛、倦怠等症狀，容易與一般流感混淆，若病情持續進展，可能出現肝腎功能異常、血小板低下及神經學症狀，甚至發展為重症，若出現發燒或出疹相關症狀要及早就醫。

衛生局副局長趙曰聰也說，「鼠蚤傷寒」為第四類法定傳染病，這是雲林5年來首例，國內今年迄今出現12例，去年6例，明顯增加，可能與氣候變遷有關，因雲林為農業大縣，提醒民眾若出現持續高燒，近期又曾前往農田、草叢、橋下等可能有鼠類或跳蚤活動的環境，應主動告知活動史或旅遊史，以利及早鑑別治療。

同時呼籲寵物族務必加強除蚤及環境清潔，若在貓鼠耳部發現點狀不明物及早處理，媽祖醫院長吳錫金指出，未來將以此成功案例，持續深化跨院合作與公衛聯繫，提升雲林地區急重症及感染症照護能力，守護民眾健康。

從鬼門關搶回一命的林姓水電工，感謝醫療團隊救回一命。記者蔡維斌／攝影
從鬼門關搶回一命的林姓水電工，感謝醫療團隊救回一命。記者蔡維斌／攝影

看不見的「鼠蚤」寄生在貓鼠身上，一旦被叮咬或糞便沾到傷口，無意間很容易感染，今年國內已出現12例「鼠蚤傷寒」病例，衛生單位呼籲民眾務必小心。圖／翻攝自網路維基百科
看不見的「鼠蚤」寄生在貓鼠身上，一旦被叮咬或糞便沾到傷口，無意間很容易感染，今年國內已出現12例「鼠蚤傷寒」病例，衛生單位呼籲民眾務必小心。圖／翻攝自網路維基百科

除一般流感症狀，若身體出現大範圍斑疹，務必馬上就醫。圖／媽祖醫院提供
除一般流感症狀，若身體出現大範圍斑疹，務必馬上就醫。圖／媽祖醫院提供

從鬼門關搶回一命的林姓水電工，感謝醫療團隊救回一命。記者蔡維斌／攝影
從鬼門關搶回一命的林姓水電工，感謝醫療團隊救回一命。記者蔡維斌／攝影

媽祖 雲林 北港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流感來勢洶 李秉穎：施打疫苗最好屏障

腦動脈瘤破裂來得又急又猛 醫揭「爆裂性頭痛」是警訊…3類人要當心

19歲女感冒後性情大變竟喊「要見神明」 揪出自身免疫性腦炎

浴室屢傳有人便溺 台大男舍蹲點「擒屎皇」醫曝最怕1病毒傳播

相關新聞

金門縣府中秋台金包船今晚啟航 回程遇熱低壓恐提前1天

明天就是中秋節，為紓解台金航線運輸需求，金門縣府規劃台中、金門往返專船1航次，提供旅台鄉親返鄉另一種交通選擇。縣府表示，經評估海象及船舶航行安全條件，去程將依原訂計畫於今晚11時30分從台中港開航，明日上午10時30分抵達金門水頭港；不過回程適逢熱帶性低氣壓可能影響，9月28日航次是否調整仍將視海象決定。

沒頻尿也沒排尿困難…46歲男罹患早期攝護腺癌 健檢做PSA檢查救他一命

46歲男性上班族身體沒有任何不適，排尿也正常，日前接受公司健檢，意外發現攝護腺特異抗原（PSA）異常，就醫接受抽血、磁振造影及精準切片後，竟確診早期攝護腺癌。雙和醫院泌尿科主治醫師董劭偉表示，攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，不少患者在健檢發現PSA異常後才意外揪出癌症，目前國健署研議將PSA納入第七癌篩，鼓勵高風險男性定期篩檢。

肝臟隱形殺手！氣泡調酒破壞力驚人 日專家曝真面目：危險成癮藥物

許多人以為只有過量飲用啤酒、威士忌或紅白酒才會傷肝，卻常輕忽超商隨手可得、口感酸甜的罐裝調酒。據日媒PRESIDENT Online報導，肝臟外科醫師尾形哲指出，市售酒精濃度約9%的「Strong系」罐裝氣泡調酒，在醫學上對肝臟帶來的急性破壞力堪比藥物，是最該遠離的致命隱形殺手。

違規全銷毀！彰化農藥抽檢前8月218件不合格 中秋前鎖定5大集貨場

彰化縣府統計，今年1月至8月拍賣市場農藥殘留檢驗共約3206件，其中218件不合格，不合格率約6.7%，不合格農產品均依規定全數銷毀；中秋節前夕，縣府針對今年農藥殘留不合格件數較高的前五大集貨（社）場，加強抽檢及安全用藥宣導，從生產源頭把關農產品安全。

國中生腹痛驟逝…竟因餐餐吃薯條？日法醫揭小病痛釀悲劇盲點

據日媒PHP Online報導，日本法醫學教授飯野守男在《法醫學教授的遺體課》（暫譯）一書中，提到兩起看似平常的小病痛、最後卻釀成死亡悲劇的「始料未及」案例。

生活壓力恐傷心臟 慢性發炎提高中風風險

長期生活壓力有害心臟！英國醫學研究指出，現代人面對經濟壓力與心理困擾所產生的壓力，可能激發人體持續性的慢性發炎反應，進而在無症狀的情況下增加中風與心肌梗塞風險。專家建議，除了改善生活習慣、多參加與人互動的教會聚會外，未來的發炎篩檢將有助於早期預防心血管疾病。 心臟結構默默改變 《ScienceAlert》報導，英國帝國理工學院團隊分析了近48萬名英國人的健康數據，發現慢性發炎反應與心臟結構的實質改變密切相關。長期處於低度發炎狀態的受試者，其心室空間往往較小、心壁較厚，且每次心跳泵出的血液量減少，這些物理性結構改變都是心臟衰竭的前兆。 如此一來，發炎指標最高的族群比指標最低者，罹患心肌梗塞或中風等重大心血管事件的風險高出43%。研究人員指出，這種由日常壓力所引發的發炎傷害往往具有隱蔽性，許多患者在出現急性心臟發作或中風等嚴重症狀前，根本無法察覺心臟已經受損。 心理社會因素影響 《科學日報》報導，這項研究特別強調，社會經濟困境與心理壓力等因素，對身體發炎程度的影響不亞於吸菸或缺乏運動。研究團隊發現，體內的白介素-1 (interleukin-1) 和腫瘤壞死因子 (TNF) 等發炎蛋白質家

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。