雲林男染「鼠蚤傷寒」到院OHCA 北港媽祖醫院搶回一命
雲林縣出現5年來首例「鼠蚤」斑疹傷寒，林姓患者到院呈現OHCA無呼吸心跳，經麥寮長庚醫院轉送中國醫藥大學北港附設醫院搶救後，經約兩個月診療休養，今天回院感謝醫師挽救一命，衛生局說，「鼠蚤傷寒」屬第四類法定傳染病，症狀和流感相似，兩年來國內病例明顯增加，呼籲貓鼠寵物族務必多加留意，加強除蚤，以防叮咬感染。
雲林48歲林姓水電工，今年7月間曾至麥寮鄉大橋下及農田周邊幫忙裝修水電，回家不久即出現反覆高燒、畏寒，原以為是罹患流感，到診所就醫吃藥，不料只兩、三天病情急遽惡化，他說，發病吃藥也整天沈睡，只到發病昏迷在床上，報被母親發現才趕緊送醫。
林男被送雲林麥寮長庚醫院急救，並陸續出現意識不清及肌陣攣症狀，經醫師統整相關病情系統分析，初步診斷異於一般流感，隨即轉送中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）跨院接力搶救，到院時病情快速惡化，出現全身性抽搐、意識喪失及無脈搏，呈現OHCA，十分危急。
媽祖醫院立刻啟動重症救治，心肺復甦、呼吸道插管，並通報雲林縣衛生局，同步採血送疾管局檢驗追查病因，最終確診為「鼠蚤」斑疹傷寒，主治醫師黃浩堯指出，患者的肝腎功能快速惡化，危及生命，即在重症加護病房施以抗生素治療及完整照護。
經約兩周搶救，生命跡象恢復穩定，於八月間拔管出院休養，今天特與母親回院感謝醫師團隊，把他從鬼門關搶回，黃浩堯指出，「鼠蚤」斑疹傷寒是由立克次體Rickettsia typhi引起的感染症，主要透過受感染的跳蚤傳播，貓鼠類及小型哺乳類動物是病原宿主，一般可能被感染跳蚤叮咬或蚤糞污染傷口、黏膜感染。
他說，「鼠蚤傷寒」潛伏期約1至2週，一般不會人傳人，發病初期常見發燒、畏寒、頭痛、倦怠等症狀，容易與一般流感混淆，若病情持續進展，可能出現肝腎功能異常、血小板低下及神經學症狀，甚至發展為重症，若出現發燒或出疹相關症狀要及早就醫。
衛生局副局長趙曰聰也說，「鼠蚤傷寒」為第四類法定傳染病，這是雲林5年來首例，國內今年迄今出現12例，去年6例，明顯增加，可能與氣候變遷有關，因雲林為農業大縣，提醒民眾若出現持續高燒，近期又曾前往農田、草叢、橋下等可能有鼠類或跳蚤活動的環境，應主動告知活動史或旅遊史，以利及早鑑別治療。
同時呼籲寵物族務必加強除蚤及環境清潔，若在貓鼠耳部發現點狀不明物及早處理，媽祖醫院長吳錫金指出，未來將以此成功案例，持續深化跨院合作與公衛聯繫，提升雲林地區急重症及感染症照護能力，守護民眾健康。
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