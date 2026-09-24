台積電F12A認捐1200盒月餅 攜喜憨兒送至偏鄉傳愛

喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫推動18年，台積電F12A廠今年再號召同仁認捐近1200盒中秋禮盒，累計善款60萬元、創歷年新高，並由志工攜手喜憨兒前往新竹縣關西鎮石光國小送愛。

台積電F12A廠與喜憨兒基金會合作近10年，今年再度響應「送愛到部落」計畫，由同仁認捐近1200盒中秋禮盒。企業認捐的禮盒由喜憨兒庇護工場夥伴負責烘焙、組裝與出貨，除了支持心智障礙者就業及職能訓練，完成後的禮盒再送往偏鄉校園，讓公益採購同時兼具庇護就業及偏鄉關懷。

台積電F12A廠副處長江文智中秋節前率領志工團隊前往石光國小，與喜憨兒一同將禮盒送給學童。江文智表示，希望透過長期投入，將同仁善意送到真正需要的地方，也期待孩子感受到社會支持後，未來有能力時能繼續傳遞善意。

喜憨兒「憨喜工坊」成員阿嘉平時負責中秋禮盒組裝，目前已能獨立完成多項工作。此次他也走進校園，向學童分享工作經驗，並親手送出自己參與製作的禮盒，希望讓孩子了解，接受幫助的人也能透過工作與努力成為幫助他人的力量。

除了生命教育分享，台積電F12A志工也帶領學童利用回收寶特瓶製作「環保空氣砲」，透過實作認識空氣力學，並融入垃圾減量及資源再利用概念，讓志工服務結合科普與環境教育。

石光國小校長彭鴻源表示，此次活動不僅讓孩子收到中秋禮盒，也透過阿嘉分享，看見心智障礙者努力工作、自立生活的一面；環保與科普課程也讓學童從實作中學習珍惜資源。

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉表示，喜憨兒透過雙手製作禮盒，再與企業志工送進偏鄉，結合環保手作課程，盼透過企業、基金會及校園合作，持續推動公益與環境永續。