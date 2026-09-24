沒頻尿也沒排尿困難…46歲男罹患早期攝護腺癌 健檢做PSA檢查救他一命

46歲男性上班族身體沒有任何不適，排尿也正常，日前接受公司健檢，意外發現攝護腺特異抗原（PSA）異常，就醫接受抽血、磁振造影及精準切片後，竟確診早期攝護腺癌。雙和醫院泌尿科主治醫師董劭偉表示，攝護腺癌早期幾乎沒有症狀，不少患者在健檢發現PSA異常後才意外揪出癌症，目前國健署研議將PSA納入第七癌篩，鼓勵高風險男性定期篩檢。

董劭偉表示，攝護腺位於膀胱下方、包覆尿道起始段，攝護腺肥大、發炎或腫瘤都可能影響排尿，出現頻尿、夜尿、排尿困難、尿不乾淨等症狀。不過，攝護腺癌與良性攝護腺肥大不同，早期腫瘤不一定會壓迫尿道，患者可能完全沒有排尿症狀，因此不能單靠「尿得順不順」判斷有沒有罹癌。

攝護腺癌好發於50歲以上男性，且年齡愈高，罹癌風險愈高；高脂肪、高熱量飲食、肥胖等也可能增加風險。若父親或兄弟等一等親曾罹患攝護腺癌，罹癌風險約為一般人的2倍；若有兩位一等親罹病，風險又更高，更需要提早注意。

目前最常使用的攝護腺癌篩檢方式，是抽血檢驗PSA。董劭偉建議，一般男性可從50歲開始，每年至少接受一次PSA檢查；若具有攝護腺癌家族史或特定遺傳基因變異，則建議提前至45歲開始定期追蹤。

不過，PSA升高不等於罹癌。董劭偉說，攝護腺肥大、攝護腺發炎等情況，都可能使PSA數值上升，因此若健檢發現PSA異常，不必直接與癌症畫上等號，但也不能置之不理，應進一步由泌尿科醫師評估。

臨床上，醫師會依PSA數值及患者情況，搭配肛門指診、磁振造影（MRI）等檢查。MRI可以進一步觀察攝護腺內是否存在可疑病灶，如果影像顯示異常，再視情況安排攝護腺切片，取得組織進行病理檢查，才能確認是否罹癌，並判斷腫瘤的惡性程度，作為後續治療依據。

以這名46歲上班族為例，因健檢發現PSA異常，在沒有任何症狀的情況下就揪出早期癌症。考量患者仍是家庭經濟支柱，希望盡快恢復工作，也重視排尿及性功能，因此接受達文西攝護腺根除手術，術後隔天即可下床活動，出院休養數日後便返回工作崗位，原先輕微的應力性漏尿也在一個月內明顯改善。

董劭偉表示，50歲以上男性應養成定期檢查PSA的習慣，有家族史等高風險因子者，則應提早至45歲開始追蹤。若能在癌症尚未轉移前及早發現，治療選擇較多，也較有機會把握治療時機。