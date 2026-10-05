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抗漲省錢攻略必看！全聯補貨、加油、喝星巴克都有補貼，玉山Unicard最高爽拿4.5%回饋

聯合線上／ 黎允之

物價漲不停，但荷包還有救！近期物價持續上漲，讓人感到心情沈重。其實，只要選對信用卡、善用行動支付，就能在日常生活擁有補貼小確幸！因應週末及連假出遊潮即將到來，現在正是聰明省錢、賺回饋的最佳時機！

玉山Unicard近期推出多項生活優惠，無論是到星巴克、路易莎買咖啡、到全聯、萬家福補貨，或是開車加油，都能享有限時額外回饋，讓每一筆花費都更划算。

玉山Unicard推出多項回饋，涵蓋日常生活所需。 （圖／吳彥鋒提供）
玉山Unicard推出多項回饋，涵蓋日常生活所需。 （圖／吳彥鋒提供）

咖啡控必收！星巴克、路易莎、cama最高享4%回饋

每天都要靠咖啡開機的上班族有福了！2026年9月1日至10月31日活動期間，只要透過玉山Wallet領取優惠，並於星巴克、路易莎、cama café等指定咖啡通路，當月使用玉山Unicard累積消費滿5筆，即可享3%加碼玉山e point回饋，每月最高回饋300點。

搭配玉山Unicard原有1%基本回饋，合計最高可享4%回饋，等於每天喝咖啡也能默默替荷包補血。不過要注意，此優惠不可與行動支付百大特店等其他加碼活動併用。

全聯採買、小家庭補貨最划算，單筆滿千最高回饋10%

連假前囤糧、開學季採購，同樣有省錢妙招。2026年9月1日至12月31日期間，於玉山Wallet領取優惠，每週三使用玉山Unicard綁定全支付/PX Pay，在全聯或大全聯單筆消費滿1,000元，即可獲得100點玉山e point回饋。不少精打細算的卡友狂讚，表示：「反正都是要買，趕快把握時機補貨，一次把一整年的份囤起來！」也有人笑說：「剛繳完學費大失血，還好有玉山懂我的心，多少補貼一點生活開銷。」

活動期間於玉山Wallet領取優惠，每週三使用玉山Unicard綁定全支付/PXPay在全聯或大全聯單筆消費滿1,000元，即可獲得100點玉山e point回饋。 （圖／吳彥鋒提供）
活動期間於玉山Wallet領取優惠，每週三使用玉山Unicard綁定全支付/PXPay在全聯或大全聯單筆消費滿1,000元，即可獲得100點玉山e point回饋。 （圖／吳彥鋒提供）

加油、叫車、外送、網購一次包辦，生活大小事最高享4.5%回饋

除了豐富的限時活動外，玉山Unicard也將回饋延伸到生活中的每一刻。百大指定消費最高可享4.5%回饋，包括：台灣中油直營站、台塑石油PAY、萬家福、樂家康、55688、Uber Eats、foodpanda等通路，讓你的食衣住行育樂，通通都能享有超值回饋。

喜歡網購的消費者同樣受惠，包括momo購物網、蝦皮購物、淘寶網、Coupang酷澎等熱門電商平台，也都納入指定回饋通路。

有卡友分享實際使用心得，表示「玉山Unicard最大的優勢就是回饋通路相當廣泛，幾乎涵蓋每天都會用到的日常所需。」也有卡友分享：「根本是行動支付族神卡，LINE Pay、街口支付、全支付都有加碼回饋」、「如果最近剛好要換手機、買家電，刷這張卡真的能省下不少。」

面對荷包緊縮的消費時代，與其一味縮減支出，不如善用信用卡與行動支付優惠，把每天的生活消費累積成實在的回饋，讓每一次消費都成為替自己加薪的小確幸！

玉山Unicard百大指定通路最高可享4.5%回饋。 （圖／江建泰拍攝）
玉山Unicard百大指定通路最高可享4.5%回饋。 （圖／江建泰拍攝）

謹慎理財_信用無價

循環利率：5.88%-15%_(依玉山銀行電腦評等而訂，基準日：2015/09/01)。_預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分)：預借現金金額x3.5%+(新臺幣150元/5美元/550日圓/4歐元)_其他相關費率依玉山銀行網站及申請書公告。

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