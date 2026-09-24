金門縣府中秋台金包船今晚啟航 回程遇熱低壓恐提前1天

明天就是中秋節，為紓解台金航線運輸需求，金門縣府規劃台中、金門往返專船1航次，提供旅台鄉親返鄉另一種交通選擇。縣府表示，經評估海象及船舶航行安全條件，去程將依原訂計畫於今晚11時30分從台中港開航，明日上午10時30分抵達金門水頭港；不過回程適逢熱帶性低氣壓可能影響，9月28日航次是否調整仍將視海象決定。

縣府觀光處表示，本次中秋專船自9月7日開放訂位，截至目前，9月24日台中往金門已有244人登記購票，9月28日金門往台中則有193人，共計437人次搭乘；回程目前仍持續受理訂位至9月27日中午12時，有需求的旅客可洽金門地區訂位窗口詢問。

至於不少旅客關心回程是否受天候影響，縣府指出，根據中央氣象署資訊，9月28日前後可能受熱帶性低氣壓影響，但目前發展及路徑仍具不確定性。目前回程仍維持9月28日中午12時從金門水頭港開航，縣府將持續掌握氣象、海象及船舶航行條件，若後續天候影響航安，不排除視情況提前1天開航，相關異動將於確認後儘速公告並通知旅客。

這次專船與過往年節專船停靠料羅港不同，配合整體疏運及港區作業安排，改由金門港旅運中心（水頭港）進出，由於船舶進出水頭港須配合潮汐及船舶操作條件，縣府考量航行安全後調整開航時間，提醒旅客務必依通知時間提前報到、登船。

縣府也提醒，這趟專船單程航程約11小時，若再加上港口接駁，整體交通時間較長；尤其9月28日回程預計晚間11時抵達台中港，旅客後續還須搭乘接駁車返回各地，抵達時間可能較晚，返程前應衡量自身狀況及後續行程，預留休息時間。

觀光處建議，長時間搭船的旅客可事先準備充足飲水、食物、個人常用藥品及其他必需用品，以因應長時間航程。詳細航班、報到及接駁資訊，可至金門縣政府觀光處官網及「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢；後續若因氣象、海象或其他因素調整疏運安排，縣府也將即時公告。金門地區訂位窗口：082-353432、0912-769-429。