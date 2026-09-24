國中生腹痛驟逝…竟因餐餐吃薯條？日法醫揭小病痛釀悲劇盲點

據日媒「PHP Online」報導，日本法醫學教授飯野守男在《法醫學教授的遺體課》（暫譯）一書中，提到兩起看似平常的小病痛、最後卻釀成死亡悲劇的「始料未及」案例。

第一起為國小女童因腹痛與嘔吐在深夜掛急診。醫師照電腦斷層後診斷為「便秘」，因判定無立即危險，僅給予止痛藥留院觀察，打算天亮後再進一步治療，不料，女童卻在隔日清晨驟逝。解剖證實女童死於「宿便性腸阻塞」，肛門口堆積的乾硬宿便徹底堵死腸道。法醫指出，致命的關鍵在於夜間急診常有「先撐到白天等專科醫師」的鬆懈心態。若當時醫師能在第一時間替女童通便，這場悲劇本完全可以避免。

另一起則是一名國中少年因腹部劇痛，狂吐就醫，診所開立整腸藥返家後即猝死。解剖赫然發現少年的胃部異常膨大並壓迫腸道，一段小腸被硬生生擠入骨盆縫隙，缺血壞死發黑。導致死亡的主因是「腸阻塞」，但背後意料之外的致命原因，竟是「窮到只能餐餐吃薯條」的家庭環境，以及「天生多長了一節腰椎」的特殊體質。

身處單親家庭的他每天僅有500日圓（約台幣101元）餐費，為求便宜又能吃飽，三餐全靠速食店油炸薯條裹腹，加上他罕見擁有6節腰椎（正常為5節），腹腔多出來的空間使小腸更容易移位，硬生生卡進骨盆縫隙中壞死。看似常見的便秘與嘔吐，背後卻潛藏著夜間急診的疏忽與單親貧困的沉重代價，令人不勝唏噓。