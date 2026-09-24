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連3年得高推估共識⋯健保總額協商挨批輪過場 衛福部：擬比照立院直播

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
外界質疑健保會總額協商會議淪為過場，對此，衛福部長石崇良指出，將研擬比照立法院，全程直播。記者曾吉松／攝影
外界質疑健保會總額協商會議淪為過場，對此，衛福部長石崇良指出，將研擬比照立法院，全程直播。記者曾吉松／攝影

衛福部健保會，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門健保總額及其他預算均達成共識，成長率採國發會核定上限5.5%，2027年健保總額首突破1兆元。賴清德總統上任後，健保總額成長率已連續3年採高推估5.5%，從114年9286億元上漲至1兆434億元，外界質疑總額協商實淪為過場，要求公開調漲細目。衛福部長石崇良指出，將研擬比照立法院，全程直播。

督保盟發言人滕西華昨說，總額協商中醫界代表常「三言兩語」就要10億，以不編列經費醫護人員就會走光、醫療將崩壞等情緒勒索，不論是否為真，付費者代表均無力反駁，總額協商淪為過場，甚至常見「先上車、後補票」，先編列預算、再說明使用情況的亂象，事涉民眾所繳健保費，呼籲各總額部門代表出面說明各項經費增加原因，或比照立法院，將總額協商過程全程直播。

石崇良指出，每年健保會總額協商，事前均有前置作業，而非只在當日會議中進行，否則「效率上會有問題」，不過，健保會每一次會議，均按照程序於會前7日公開議程，並在會後10日將包括委員發言稿在內的會議紀錄，公開於官網資訊公開區域，同時留存一切錄音、錄影檔案，至於是否直播，將請健保會與委員討論，若達成共識，可朝此方向推行。

看似「順利達成協議」的健保會，引發外界諸多質疑，除督保盟外，醫改會亦發聲，執行長林雅惠昨指，健保支付調整不能是空白支票、淪為數字，目標、期程及承諾，都要明確可追蹤，此外，健保給付應從論質計酬導向，調整為論品質、有價值模式，並確保調升的支付額度，確實給予一線醫護人員，且讓民眾實質獲益，而非單純投入更多醫療支出，成為「醫院營運的帳面數字」。

衛福部 健保 健保總額

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