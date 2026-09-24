影／衛福部推動擴大獨居老人服務 啟動70萬名長者關懷訪查

衛福部於115年至116年投入62.5億元推動「擴大獨居老人服務」，預計動員逾1萬2千名訪員，地毯式走訪全國約70萬名獨居長者，掌握其身心狀況，並分級連結適切服務，以因應超高齡社會來臨，建構完整長者社區安全網；而訪員將秉持「二會三不」原則，包含會佩戴識別證件、會出示公務證明公文，以及不會索取存摺、印章、帳號，不會洩漏個人資料，也不會詢問與訪查無關資料，請受訪長輩放心。

石崇良部長表示，「擴大獨居老人服務」先透過跨部會共同合作、公私部門總動員，進行獨居長者訪查。由內政部戶政司提供單一戶籍資料造冊，比對串聯社福身分資料，動員公所、村里長與里幹事等基層守門員，並結合逾5,000處社區關懷據點深入敲門，以及退輔會走訪獨居榮民。

上午記者會現場第一線訪員及受訪長者現身說法。訪員分享深入社區家戶敲門、化解長輩戒心的第一線甘苦與感動；長者也親自訴說在接受訪視與支援後，生活重獲陪伴與安心的真實𨍭變，展現政策走入日常實質溫度。

對於台北市社會局老人福利科江姓前社工督導涉嫌盜領5名老人的存款，總計約1200萬，且住處還搜出愛馬仕等名牌包，石崇良上午也表示，會針對個案檢討，同時與地方政府討論如何強化、避免類似「監守自盜」的事情發生。

衛福部上午舉行記者會宣布於115年至116年投入62.5億元推動「擴大獨居老人服務」，預計動員逾1萬2千名訪員，地毯式走訪全國約70萬名獨居長者，掌握其身心狀況，並分級連結適切服務，以因應超高齡社會來臨，建構完整長者社區安全網。衛福部長石崇良（左四）親自出席。記者曾吉松／攝影