慷民眾之慨討好醫界？健保總額破兆 石崇良：政府撥600億預算凍漲保費

衛福部健保會昨歷經11小時協商，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等四部門的健保總額及其他預算均達成共識，成長率採國發會核定上限5.5%，2027年健保總額首突破1兆元。面對調漲保費擔憂，衛福部說明，明年安全準備金仍在法定水位內，不必調漲保費。衛福部長石崇良今表示，為凍漲保費，政府編列600億元公務預算，挹注健保基金。

依「健保法」規定，健保安全準備金需在1至3個月保險給付支出內，才不必調漲健保費率，總額協商達成明年成長率5.5%共識，形同明年度健保總額比今年增加500餘億元，督保盟發言人滕西華昨說，總額協商早淪為過場，政府早已醫界談妥，所增加金額若非來自民眾收入增加、保費級距調升帶來的健保收入，由政府以民眾所繳稅收，以公務預算挹注，形同「慷民眾之慨討好醫界」。

衛福部昨指出，健保署最新財務試算結果，明年度以總額成長率5.5%及維持現行費率5.17%推估下，年底安全準備累計餘額為819億元，約1.01個月保險給付支出，略高於安全準備金下限，不必調漲健保費率。因調漲健保費率牽涉政治敏感神經，歷年來即使健保總額不斷創高，政府仍會設法以公務預算撥補，讓安全準備金「勉強過關」，藉此凍漲健保費率。

石崇良說，明年度健保總額採5.5%成長率，較今年新增約550億元，但政府推估明年民眾調薪，包括基本工資調漲、軍公教調薪，及受惠經濟發展，各行各業「如果都有調薪，會助漲一般保費收入」，再加上股利所得等補充保費來源，有助提升健保財源，此外，行政院明年編列600億元預算撥補健保基金，至明年底安全準備金可再拉高至2.3個月，確認明年健保「不會調整費率」。