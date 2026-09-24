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明年健保總額破兆 衛福部長：保費不會漲

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
衛福部長石崇良24日透露，明年保費總額雖增加，但因工資上漲加政府撥補，因此保費不會漲。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
衛福部長石崇良24日透露，明年保費總額雖增加，但因工資上漲加政府撥補，因此保費不會漲。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「基本薪資上調加上政府撥補6百億，帶動保費收入增加，明年保費不會漲！」針對健保23日宣布總額高達1兆434億，衛福部長石崇良表示，經過評估明年保費有2.3個月的安全準備金，因此不會調漲保費。針對近日有社工詐領長者1200萬，石崇良提醒，社工不會跟長者要求帳號等個資。

社工訪視有公文

石崇良24日出席社家署「擴大獨居老人服務記者會」前受訪。被問到台北市前江姓社工督導詐領監護宣告長者1200萬元，石崇良回應，社工訪視長者都會出示公文與識別證，且此次事件也凸顯高齡者的財務規劃，後續也會就個案進行檢討，避免再次出現監守自盜的狀況。

明年健保總額23日拍板破兆，高達1兆434億，外界關注明年保費是否會調漲？石崇良回應說，明年健保總額比今年增加5.5%、增加約550億，但若加上明年預期基本工資調漲、軍公教調薪，還有經濟發展讓各行各業調薪，加上一般保費與補充保費，以及政府挹注6百億健保基金下，到明年還有2.3個月安全準備金，「所以保費不會漲」。

2年訪查70萬獨老

外界關注健保會議是否要直播，以增加公開檢驗性？石崇良指出，健保會每年都有前置作業，不可能之前都沒有討論過，衛福部也會提前公布議程，會議後也會公布發言稿，還有錄音錄影存檔，是否要直播需要再討論。

媒體關注此次「擴大獨居老人服務」的範圍，石崇良表示，除了獨老，加上兩老共居的話共有70萬人，之前有列冊的僅有7萬人，透過內政部戶政司與民政司的協助，還有地方政府的調查，希望可以在2年內訪查完獨老，訪查時也會分級，比較高風險的後續會搭配關懷措施。

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