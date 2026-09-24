生活壓力恐傷心臟 慢性發炎提高中風風險

長期生活壓力有害心臟！英國醫學研究指出，現代人面對經濟壓力與心理困擾所產生的壓力，可能激發人體持續性的慢性發炎反應，進而在無症狀的情況下增加中風與心肌梗塞風險。專家建議，除了改善生活習慣、多參加與人互動的教會聚會外，未來的發炎篩檢將有助於早期預防心血管疾病。

心臟結構默默改變

《ScienceAlert》報導，英國帝國理工學院團隊分析了近48萬名英國人的健康數據，發現慢性發炎反應與心臟結構的實質改變密切相關。長期處於低度發炎狀態的受試者，其心室空間往往較小、心壁較厚，且每次心跳泵出的血液量減少，這些物理性結構改變都是心臟衰竭的前兆。

如此一來，發炎指標最高的族群比指標最低者，罹患心肌梗塞或中風等重大心血管事件的風險高出43%。研究人員指出，這種由日常壓力所引發的發炎傷害往往具有隱蔽性，許多患者在出現急性心臟發作或中風等嚴重症狀前，根本無法察覺心臟已經受損。

心理社會因素影響

《科學日報》報導，這項研究特別強調，社會經濟困境與心理壓力等因素，對身體發炎程度的影響不亞於吸菸或缺乏運動。研究團隊發現，體內的白介素-1 (interleukin-1) 和腫瘤壞死因子 (TNF) 等發炎蛋白質家族，在驅動心臟結構改變的過程中扮演了關鍵角色。

雖然貧窮與心理健康等社會性因素較難在短時間內改變，但研究人員認為，未來可透過發炎血液檢測結合基因風險評估，精準找出高風險族群。隨著針對發炎蛋白的藥物進入臨床試驗，醫療團隊將有機會在發病前採取早期干預，降低大眾的心血管疾病風險。

【更多精采內容，詳見 】