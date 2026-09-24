南市衛生局中秋食品稽查揪2件不合格 醫：柚子配藥也要當心

中秋佳節將屆，月餅、烤肉是民眾團聚時不可或缺的應景美食，南市衛生局近期針對中秋食品啟動稽查專案，針對食品製造、販售及餐飲業者共查核33家，並抽驗月餅、餡料、蔬果、肉品、水產、豆製品及烤肉醬等64件食品，其中2件檢驗不符規定，另有3件產品標示不符規定，均依法處理。

衛生局表示，此次共抽驗64件食品，62件符合規定，其中1件紅甜椒檢出農藥殘留不符規定，因產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局處理；另飲品初抽「綠茶」檢出腸桿菌科不符規定，業者改善後複抽「金選奶茶」仍未符合規定，已依法裁處3萬元罰鍰。

另外，食品標示部分，衛生局共查核73件產品，發現3件不符合「食品安全衛生管理法」第28條規定，依法裁罰共6萬元；另33家業者進行食品良好衛生規範（GHP）查核，其中27家符合規定、2家輔導改善，另4家經限期改善後均複查合格。

衛生局指出，月餅常見的豆沙、棗泥、奶黃等餡料含水量較高，業者若依規定添加防腐劑，可延長產品保存期限，因此也針對烘焙炊蒸製品、肉類製品、黃豆或豆類及其加工製品等17件食品檢驗防腐劑，結果均符合規定。

衛生局提醒，民眾選購月餅應注意「來源清楚、標示完整、妥善保存、適量食用」，避免購買來源不明產品，並依包裝標示方式保存，於有效期限內儘早食用。此外，中秋烤肉也要注意高溫燒烤產生的有害物質。

衛生局建議，民眾烤肉應掌握「少煙、不焦」原則，可透過設備改善避免油脂直接滴落火源，減少煙霧接觸食材，並避免食用焦黑、碳化部位；烹調時也應做到生熟食分開、食材充分加熱，搭配適量蔬果，兼顧食品安全與飲食健康。

奇美醫院藥劑部藥師陳又禎提醒，中秋文旦、柚子都相當應景，但部分柚類及葡萄柚可能影響藥物代謝及運輸，尤其正在服用抗凝血藥、降血脂藥、降血壓藥或止痛藥的民眾，中秋聚餐前別只看「能不能吃」，更要留意「跟藥一起吃會不會出問題」。

此外，酒精與部分安眠、鎮靜及止痛藥併用，可能增加嗜睡、頭暈、跌倒或胃部不適、出血風險；糖尿病、高血脂患者也別因有服藥就放寬月餅攝取量。

陳又禎強調，民眾切勿自行停藥或調整劑量，若不清楚食物與藥物是否會產生交互作用，可攜帶藥袋或藥品詢問醫師、藥師。