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中秋想大啖美食又怕胖　營養師教「3少1多」原則兼顧美味與健康

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
天成醫院營養師陳美玉分享自製「翡翠紅玉果凍月餅」，材料包括斑蘭葉、紅肉火龍果、低糖豆漿及果凍粉。圖／天成醫院提供
天成醫院營養師陳美玉分享自製「翡翠紅玉果凍月餅」，材料包括斑蘭葉、紅肉火龍果、低糖豆漿及果凍粉。圖／天成醫院提供

中秋節到，不少人想大口享受月餅跟烤肉，但又怕胖，天成醫院營養師陳美玉提醒，只要掌握「少油、少糖、少鹽、多纖維」原則，透過聰明選擇食材、控制攝取份量，就能兼顧美味與健康，輕鬆享受團圓時光。

陳美玉表示，月餅屬於高脂肪、高糖及高熱量食品，建議採取「分切淺嚐」方式，與家人共享，並搭配無糖茶或氣泡水，避免再飲用含糖飲料，減少額外糖分與熱量攝取。老人、兒童、腸胃功能不佳及糖尿病患者，更應注意攝取量。

柚子是中秋節不可或缺的應景水果，富含維生素C、水分及膳食纖維，約2至3片可視為一份水果，熱量約60大卡。陳美玉提醒，但柚子雖然營養豐富，仍應納入每日水果總量計算，適量食用即可，避免因為「水果很健康」而不自覺吃下過多份量。

中秋烤肉時，建議優先選擇低脂肉類及魚類，例如雞胸肉、里肌肉及魚類等；香腸、三層肉、動物內臟及雞翅等油脂含量較高，則建議減少攝取。蔬菜部分，可選擇青椒、筊白筍、金針菇、香菇、絲瓜、高麗菜等食材，不僅增加膳食纖維，也能提升飽足感。玉米、地瓜、吐司等屬於主食類，同樣需要注意份量，避免肉類、蔬菜及主食全部一起吃過量。

另外，陳美玉分享自製「翡翠紅玉果凍月餅」，材料包括斑蘭葉、紅肉火龍果、低糖豆漿及果凍粉。斑蘭精華以新鮮斑蘭葉50克加冷開水150毫升打細、過濾，冷藏靜置約6至12小時後，取底部深綠色沉澱；紅肉火龍果過篩取汁。接著製作火龍果豆漿層及班蘭豆漿層，依序倒入月餅模型，放涼後冷藏脫模即可。

中秋 營養師 美食

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