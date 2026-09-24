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浴室屢傳有人便溺 台大男舍蹲點「擒屎皇」 醫曝：最怕「這病毒」傳播

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
國立台灣大學男一舍淋浴間多次遭人便溺汙染，台大學生不堪其擾，昨日深夜在淋浴間蹲點抓人，引起多名學生圍觀。聯合報系資料照片
國立台灣大學男一舍淋浴間多次遭人便溺汙染，台大學生不堪其擾，昨日深夜在淋浴間蹲點抓人，引起多名學生圍觀。聯合報系資料照片

台大男一舍長期有學生於淋浴間內解便，讓其他使用者不堪其擾，昨晚某生發現又有人於洗澡時便溺，百名學生聚集浴室逮人。據悉，被發現解便的學生解釋，肚子不舒服就直接上了，但後續有清理乾淨。感染科醫師指出，糞便帶有多種病菌，如諾羅、輪狀、腸道型腺病毒等，特別諾羅病毒連酒精都殺不死，即使已用水將糞便沖入排水孔，仍可能經「糞口」傳播給下個淋浴使用者。

雙和醫院成人感染科主治醫師李垣樟表示，每一個人的糞便中，有各式各樣的細菌，有好菌也會有壞菌，當腸胃炎時，糞便可能就會夾雜諾羅病毒、輪狀病毒、沙門氏菌等，這些病菌如果暴露在環境中，是難以單純用「水」就能去除乾淨，特別是諾羅病毒，對於酒精性的消毒劑效果明顯不佳，建議使用漂白水徹底清潔。

依照疾管署建議，可以使用市售漂白水，次氯酸鈉濃度約5％到6％，20毫升漂白水加入1公升清水中，此濃度可以作為環境消毒使用，如果是清理嘔吐物或是排泄物，建議要提高濃度，可使用100毫升漂白水加入1公升的清水清消。

李垣樟說，如果該生糞便中確實有諾羅病毒，若下一個人接觸到其排泄物，或是吸入排泄物所產生的飛沫，都可能因此受到感染；感染諾羅後通常會引起惡心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛，並合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛等症狀，感染後潛伏期約10到50小時，建議出現症狀後，應立即就醫。

不過，民眾於公共場合或是一般公廁如廁，都有可能因此受到感染，李垣樟建議，若要避免病菌透過「糞口傳染」，飲食之前，一定要用肥皂徹底洗過雙手，諾羅不怕酒精，但害怕肥皂，另外，也建議不要吃生食，所有食物都盡量徹底煮熟，聚餐時也建議採取公筷母匙，能大幅降低感染機率。

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