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再見了！南鐵地下化倒數 市府邀拍消失鐵道景點留住台南記憶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，市長黃偉哲也騎機車記錄這處將消失的鐵道地景。圖／台南市府提供
台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，市長黃偉哲也騎機車記錄這處將消失的鐵道地景。圖／台南市府提供

台南鐵路地下化進入倒數計時，鐵道局正積極進行第一階段地下化通車前的各項準備，預計10月17日深夜進行切換，10月18日上午由地下月台發出第一班列車，台南市政府以辦喜事的心情，從中秋連假起至鐵路地下化正式通車期間，推出10項系列活動，邀請市民朋友迎接歷史性的時刻同時紀錄即將消失的鐵路地景，迎接台南鐵路地下化通車歷史時刻。

迎接台南鐵路地下化的新時代，市長黃偉哲表示，歡迎市民及全國民眾10月18日一起來迎接新台鐵站的第一班車；賴清德總統在台南新車站揭牌時，也提到這是迎接新歷史的時刻。台南火車站已有126年歷史，舊車站將維持不變，未來仍會作為新台鐵車站的入口，「這是一個活古蹟，也是見證百年台鐵歷史的最佳樣本。」

黃偉哲表示，台南鐵路地下化全長8.23公里，地面鐵路即將在10月中旬走入歷史，路面有23處平交道及高架橋將消失，從中秋連假到鐵路地下化第一階段通車前，除管制區域外，其餘部分市府已接洽鐵道局，希望開放給市民及觀光客，共同見證台鐵在台南邁入新的紀元。

交通局長王銘德表示，市府規畫「台南鐵路風華再見」系列活動，讓市民共同留下台南地面鐵路最後一段日常風景的紀錄。交通局有「鐵道風華 打卡有禮」，民眾與即將消失的鐵道地景或車站景象合影並完成打卡，10月9日至11日可至車站站前廣場交通局攤位兌換小禮，每日限量1000份。

交通局整理「16個即將消失的鐵道景點」，回顧台南市區鐵路沿線多年來的生活記憶，包括實踐街平交道、民族路地下道、東豐路平交道、小東路地下道、壽陸橋、青年路平交道、東門陸橋、光華街涵洞鐵路橋、府連地下道、大同路地下道、大同路141巷平交道、榮譽街平交道、生產路平交道及中華東路陸橋、龍寶路平交道，台南火車站站體會保留。

另明天（25日）由文化局推出「月光驛站 樂響時刻」，適逢中秋節，邀台南市交響樂團於台南火車站2樓廊道演出銅管五重奏，晚間6、7、8點整點快閃演出；並推出「鐵道特刊 通車透卡」，發行鐵道特刊及限量透卡各3000份，民眾拍攝台南車站並完成打卡，可至活動攤位兌換；持透卡10月17日至11月1日可享赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城半票優惠。

10月9日起民政局推出「驛起平安 衆神御守」，結合鐵路沿線的首廟天壇、開基玉皇宮、台灣府城隍廟、大觀音亭暨祀典興濟宮等4間寺廟，發送平安福袋，每間限量1000份，送完為止。

10月4日北區公所辦理「時光軌跡 鐵道巡禮」，沿勝安社區、開元國小、成功國中、大光國小分站走讀，認識百年鐵道及學校、社區生活記憶。10月17日東區公所於巴克禮公園辦理「百年鐵道 府城光輝－草地音樂會」，結合音樂演出、鐵道耆老訪談影片及故事分享。

10月9日至11日國慶連假，觀旅局推出「再會百年月台」，在火車站前廣場及第1月台部分空間設置復古列車裝置、鐵道記憶打卡區，並安排行動劇、街頭藝人、魚頭君快閃及鐵道小旅行。10月12日起接續推出「鐵道新章 寄出臺南」，發送1萬份通車紀念明信片，提供免費寄送。

10月17日至18日農業局在遠東百貨台南成功店前廣場辦理「古都新驛－台南農特產展售」，集結台南特色農產展售；10月31日至11月1日經發局在成大商圈、勝利路周邊辦理「LET'S PLAY玩聖節」，安排踩街遊行、扮裝比賽、兒童氣墊樂園、親子闖關及主題市集等活動。

台南鐵路地下化將在10月18日迎來由地下車站開出的第一班列車，台南市政府以辦喜事的心情，從中秋連假起至鐵路地下化正式通車期間，推出系列活動，市長黃偉哲（左三）邀請市民朋友迎接歷史性的時刻同時紀錄即將消失的鐵路地景。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化將在10月18日迎來由地下車站開出的第一班列車，台南市政府以辦喜事的心情，從中秋連假起至鐵路地下化正式通車期間，推出系列活動，市長黃偉哲（左三）邀請市民朋友迎接歷史性的時刻同時紀錄即將消失的鐵路地景。記者吳淑玲／攝影

台南市交通局整理16處即將消失的鐵道景點。記者吳淑玲／攝影
台南市交通局整理16處即將消失的鐵道景點。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍即將消失的鐵道地景。圖／讀者提供
台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍即將消失的鐵道地景。圖／讀者提供

台南鐵路地下化將在10月18日迎來由地下車站開出的第一班列車，台南市政府以辦喜事的心情，從中秋連假起至鐵路地下化正式通車期間，推出系列活動，市長黃偉哲（中）邀請市民朋友迎接歷史性的時刻同時紀錄即將消失的鐵路地景。記者吳淑玲／攝影
台南鐵路地下化將在10月18日迎來由地下車站開出的第一班列車，台南市政府以辦喜事的心情，從中秋連假起至鐵路地下化正式通車期間，推出系列活動，市長黃偉哲（中）邀請市民朋友迎接歷史性的時刻同時紀錄即將消失的鐵路地景。記者吳淑玲／攝影

台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍即將消失的鐵道地景。圖／讀者提供
台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍即將消失的鐵道地景。圖／讀者提供

台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍即將消失的鐵道地景。圖／讀者提供
台南鐵路地下化後，貫穿市區火車行經的平交道或地下道畫面將會消失，其中光華街涵洞是熱門地點，吸引民眾搶拍即將消失的鐵道地景。圖／讀者提供

台南 鐵道 景點

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