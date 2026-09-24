肝臟隱形殺手！氣泡調酒破壞力驚人 日專家曝真面目：危險成癮藥物

許多人以為只有過量飲用啤酒、威士忌或紅白酒才會傷肝，卻常輕忽超商隨手可得、口感酸甜的罐裝調酒。據日媒「PRESIDENT Online」報導，肝臟外科醫師尾形哲指出，市售酒精濃度約9%的「Strong系」罐裝氣泡調酒，在醫學上對肝臟帶來的破壞力堪比藥物，是最該遠離的隱形致命殺手。

酒精對肝臟的傷害遠比想像中來的大。酒精每克熱量高達7大卡，直逼脂肪的9大卡，即使少量攝取，對肝臟也是毒素。酒精會直接抑制脂肪代謝燃燒，並刺激肝臟加速合成中性脂肪。若飲酒時再搭配油炸下酒菜或澱粉類，更會讓肝臟發炎甚至快速纖維化。

更危險的是這類高濃度罐裝調酒。因添加果汁與人工甘味料掩蓋了嗆鼻酒味，極易讓人不知不覺大口喝下，日本藥物成癮專家甚至指出「那根本不是酒，而是攙了甜味劑的危險成癮藥物」。

尾形醫師透露，臨床上因「急性酒精性肝損傷」緊急住院的患者，絕大多數都是因這類高濃度罐裝氣泡調酒引起。他曾治療一名原無酗酒習慣的30多歲男子，連續一週每天飲用6罐500ml的9%調酒（相當於每天狂灌11罐一般啤酒），隨後便因意識不清、全身嚴重浮腫送醫。經檢查，其體內的肺積水已超過十公升，肝指數更飆破正常值，險些因急性肝衰竭喪命。醫師提醒，想顧好肝臟健康，這類容易讓人不知不覺狂飲的高濃度調酒，最好還是敬而遠之。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康