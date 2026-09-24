中秋吃柚子別急著配藥！台東醫院提醒部分藥物恐有交互作用

中秋佳節將至，柚子成為餐桌上的應景水果，不過正在服用部分慢性病藥物的民眾，食用前可得多留意。衛生福利部臺東醫院今天舉辦病人安全宣導活動，藥劑科主任范龍昇提醒，柚子、葡萄柚可能與部分藥物產生交互作用，民眾應先查看藥袋及藥品說明，若不確定是否會影響用藥，應先詢問醫師或藥師。

范龍昇表示，柚子與葡萄柚含有「呋喃香豆素」，可能抑制人體代謝部分藥物的酵素，導致藥物在血液中的濃度升高，增加不良反應風險。可能受到影響的藥物包括部分降血壓藥、降血脂藥、抗心律不整藥及免疫抑制劑等，但並非所有藥物都會受到影響，仍須依實際使用的藥品成分判斷。

他特別提醒，柚子及葡萄柚對藥物代謝的影響可能持續數小時，甚至達2至3天，因此並非只要把吃藥和吃柚子的時間錯開，就能完全避免交互作用。若藥袋或藥品說明書標示「避免併用葡萄柚」等警語，服藥期間也應留意柚子。不確定正在服用的藥物是否會受到柚子影響時，不要自行停藥或調整藥量，應先諮詢醫師或藥師。

台東醫院表示，目前提供門、急診及電話用藥諮詢，也辦理住院病人自備藥品整合及出院用藥指導，協助民眾正確用藥；民眾也可利用健康存摺APP查詢用藥紀錄，與醫療人員核對用藥資訊，降低可避免的用藥風險。