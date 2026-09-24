舒力基估可達中颱中段班 粉專曝對台灣影響機率：周日起風浪漸增

胰臟癌早期症狀不明顯，又缺乏適用所有人的常規篩檢工具，不少患者確診已中晚期，因此胰臟癌至今持續被稱為「癌王」。雙和醫院一般外科主治醫師周大鈞說，因症狀不明顯又無有效的篩檢工具，高風險族群一定要特別留意，尤其原本沒有糖尿病，卻在短時間內突然出現血糖升高，或原有糖尿病突然變得難以控制，就應提高警覺。

2026-09-24 12:09