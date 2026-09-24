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舒力基估可達中颱中段班 粉專曝對台灣影響機率：周日起風浪漸增
舒力基颱風昨晚生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，輕颱舒力基目前距離台灣約1500公里，未來幾天將持續增強，預估至少可達中度颱風中段班。
路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，舒力基颱風將先沿著太平洋高壓南側朝西北西移動，周六來到台灣東方、日本沖繩南方海域，之後逐漸減速、北轉，下周一至下周二通過沖繩南方，再朝日本南方海域移動。
天氣評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前各家模式對路徑已有較高共識，由於舒力基預計在距離台灣較遠處北轉，加上颱風環流本身不大，因此對台灣陸地天氣的影響已明顯降低。不過，周日起北部、東部及恆春半島沿海風浪仍會逐漸增強，也要留意長浪，前往海邊活動多加注意海況。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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