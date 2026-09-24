影／台鐵寶可夢彩繪列車亮相 明起常態行駛西部幹線

為推動鐵道觀光多元發展，台鐵公司跨界攜手新光三越百貨及The Pokémon Company，打造全台首輛「新光三越週年慶寶可夢30週年主題列車」，在台北車站一樓大廳盛大舉行首航記者會。台鐵副總經理劉雙火、新光三越執行副總經理吳昕昌，以及The Pokémon Company亞洲事業本部資深總監小林大翼共同出席揭幕，宣布彩繪列車正式啟航。

本次主題列車以台鐵EMU800型電聯車進行全車包覆設計，以「時光穿梭，夥伴同行」為概念，全車8節車廂集結妙蛙花、噴火龍、水箭龜等歷代初始寶可夢與最終進化型態，車廂內部更融入精靈球圖騰與冒險元素，打造移動式的寶可夢世界。

台鐵指出，除了配合百貨周年慶的特定專列外，該主題列車自9月25日起至12月13日止，將全面加入台鐵常態營運編組，每日穿梭於北、中、南部區間，串連西部幹線；官方網站與社群也將公布常態運行車次與時刻表，方便全台鐵道迷與寶可夢粉絲規畫行程搭乘。

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影

台鐵EMU800型區間車換上寶可夢30周年彩繪塗裝，外觀集結歷代經典寶可夢，吸引粉絲目光。記者張文玠／攝影

新光三越執行副總經理吳昕昌出席寶可夢主題列車首航記者會致詞，介紹結合百貨周年慶與鐵道冒險的跨界亮點。記者張文玠／攝影

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影

寶可夢主題列車車廂內部巧妙融入角色圖案，營造沉浸式乘車體驗。記者張文玠／攝影

台鐵公司攜手新光三越推出寶可夢主題列車，新光三越執行副總經理吳昕昌（右）、The Pokémon Company亞洲事業本部資深總監小林大翼（左）出席首航記者會合影。記者張文玠／攝影

台鐵寶可夢主題列車車廂內展示各類官方授權周邊商品。記者張文玠／攝影

台鐵公司副總經理劉雙火出席寶可夢主題列車首航記者會致詞，期盼跨界合作為鐵道觀光注入全新活力。記者張文玠／攝影

台鐵EMU800型區間車換上寶可夢30周年彩繪塗裝，外觀集結歷代經典寶可夢，吸引鐵道迷目光。記者張文玠／攝影