快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

血糖突飆恐是「癌王」警訊！醫揭胰臟癌「最能手術」位置

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
胰臟癌一直被視為「癌王」，因疾病症狀不明顯加上檢查工具有限，使得多數患者仍是晚期才被發現。圖／123RF
胰臟癌一直被視為「癌王」，因疾病症狀不明顯加上檢查工具有限，使得多數患者仍是晚期才被發現。圖／123RF

胰臟癌早期症狀不明顯，又缺乏適用所有人的常規篩檢工具，不少患者確診已中晚期，因此胰臟癌至今持續被稱為「癌王」。雙和醫院一般外科主治醫師周大鈞說，因症狀不明顯又無有效的篩檢工具，高風險族群一定要特別留意，尤其原本沒有糖尿病，卻在短時間內突然出現血糖升高，或原有糖尿病突然變得難以控制，就應提高警覺。

周大鈞表示，胰臟位於上腹部深處，除了製造消化酵素、協助食物消化，也負責分泌胰島素等荷爾蒙、調節血糖，因此，當胰臟發生病變時，不僅可能影響消化功能，也可能從血糖變化露出警訊；若家族中有多名親屬罹患胰臟癌，或本身患有慢性胰臟疾病，更應與醫師討論是否需要定期追蹤，其餘的罹病高風險群，分別為長期吸菸、大量飲酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎等患者。

周大鈞說，目前胰臟癌尚無常規篩檢工具。腹部超音波可能受到腸氣、體型影響，無法完整看清位於腹腔深處的胰臟；核磁共振雖能提供較清楚影像，但費用較高，也非人人都需要定期接受。不過，高風險族群仍建議可依醫師評估接受腹部超音波檢查，必要時搭配電腦斷層、核磁共振或腫瘤指數CA 19-9。不過，CA 19-9不能單獨用來診斷胰臟癌，須配合影像及臨床判斷。

胰臟癌雖然無明顯症狀，但依臨床經驗，腫瘤生長的位置不同，會有不同的症狀表現方式，若腫瘤位於胰頭，因鄰近膽管，腫瘤可能壓迫膽管造成阻塞性黃疸，患者可能出現皮膚變黃、尿液呈深褐色、糞便變成灰白色等症狀。如果腫瘤長在胰體或胰尾，比較不容易造成黃疸，多數會等到腫瘤較大，或是已經出現嚴重腹痛、體重減輕等症狀後才被發現。

周大鈞說，胰臟腫瘤的位置不同，手術的方式也不太一樣，若是胰頭癌仍具有手術切除機會，通常需進行「胰十二指腸切除術」，又稱惠普手術。除了切除腫瘤及周邊組織，還必須重新連接胰管、膽管與腸胃道，是一般外科相當複雜的手術之一。由於胰管直徑可能僅約0.2至0.3公分，吻合處若發生滲漏，可能造成腹腔感染、出血或延長住院時間，因此術後重建是手術的重要環節。

至於腫瘤位於胰體或胰尾，手術方式則不同，通常採取遠端胰臟切除術，依腫瘤位置及侵犯範圍切除胰體、胰尾，並視情況合併脾臟切除。目前部分患者可評估以達文西機械手臂進行微創手術，透過放大的立體視野及靈活器械，在胰臟周圍重要血管辨識、深部操作及精細縫合上提供協助，尤其惠普手術需要進行胰管、膽管等重建時，有助醫師選擇適當角度完成吻合。

不過，並非所有患者都適合微創手術，仍須考量腫瘤位置、分期、血管侵犯程度及病人身體狀況。至於胰臟癌能否手術，關鍵在於有無侵犯重要血管或發生遠端轉移。若屬高風險族群，更應留意血糖突然異常、體重不明原因下降、腹痛或黃疸等警訊，及早就醫評估，才能有機會在腫瘤仍可手術的階段，斬除病灶。

胰臟癌 腫瘤 血糖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

腦動脈瘤破裂來得又急又猛 醫揭「爆裂性頭痛」是警訊…3類人要當心

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

骨癌免截骨 27歲重獲新生還當媽

腦動脈瘤破裂有多危險？醫師：第1次破裂就可能致命 突發劇烈頭痛別拖

相關新聞

機車族注意！明年元旦機車駕訓增5小時 10月起試辦道路路考

交通部長陳世凱先前指出，台灣機場傷亡約占所有交通死亡人數中近2/3，等於台灣每年約60％交通死亡人數來自機車。為降低肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練，參訓民眾持續享補助鼓勵措施；另預計明年10月起分區試辦機車考照增加實際道路路考，估計每年有近22萬人受影響。

中秋連假好天氣賞月條件佳 氣象署：舒力基威脅大減、下周三變天

明天中秋節，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，中秋節天氣相當穩定，明天晚上賞月機率相當高，至於山區要視午後水氣消散程度而定，平地賞月條件相當不錯。

中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

明天開始中秋節、教師節連續假期，中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。

血糖突飆恐是「癌王」警訊！醫揭胰臟癌「最能手術」位置

胰臟癌早期症狀不明顯，又缺乏適用所有人的常規篩檢工具，不少患者確診已中晚期，因此胰臟癌至今持續被稱為「癌王」。雙和醫院一般外科主治醫師周大鈞說，因症狀不明顯又無有效的篩檢工具，高風險族群一定要特別留意，尤其原本沒有糖尿病，卻在短時間內突然出現血糖升高，或原有糖尿病突然變得難以控制，就應提高警覺。

台鐵全台首輛寶可夢聯名列車明上路！平日常態班表也搭得到

台鐵通勤列車繼2016年聯名Hello Kitty後，時隔10年再度攜手國際知名IP，由奪下台北車站商場的新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，從明天起一直到12月中旬，除了周末有6車次專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。新光表示，本次策劃從去年發想，與奪下經營權無關，但不排除未來和台鐵有更多創新合作的可能。

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

明天（周五）起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省道主要幹道及各地觀光風景區將於連假第1、2天湧現觀光旅遊車潮，返回工作地車潮則於第3天下午至第4天陸續出現，總計有14個壅塞路段需留意，其中，台9線蘇花路廊連假期間會有短暫車多或壅塞情況，南下尖峰為第1天早上7至11時，北上尖峰較早將於第3天中午12時開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。