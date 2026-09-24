血糖突飆恐是「癌王」警訊！醫揭胰臟癌「最能手術」位置

胰臟癌早期症狀不明顯，又缺乏適用所有人的常規篩檢工具，不少患者確診已中晚期，因此胰臟癌至今持續被稱為「癌王」。雙和醫院一般外科主治醫師周大鈞說，因症狀不明顯又無有效的篩檢工具，高風險族群一定要特別留意，尤其原本沒有糖尿病，卻在短時間內突然出現血糖升高，或原有糖尿病突然變得難以控制，就應提高警覺。

周大鈞表示，胰臟位於上腹部深處，除了製造消化酵素、協助食物消化，也負責分泌胰島素等荷爾蒙、調節血糖，因此，當胰臟發生病變時，不僅可能影響消化功能，也可能從血糖變化露出警訊；若家族中有多名親屬罹患胰臟癌，或本身患有慢性胰臟疾病，更應與醫師討論是否需要定期追蹤，其餘的罹病高風險群，分別為長期吸菸、大量飲酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎等患者。

周大鈞說，目前胰臟癌尚無常規篩檢工具。腹部超音波可能受到腸氣、體型影響，無法完整看清位於腹腔深處的胰臟；核磁共振雖能提供較清楚影像，但費用較高，也非人人都需要定期接受。不過，高風險族群仍建議可依醫師評估接受腹部超音波檢查，必要時搭配電腦斷層、核磁共振或腫瘤指數CA 19-9。不過，CA 19-9不能單獨用來診斷胰臟癌，須配合影像及臨床判斷。

胰臟癌雖然無明顯症狀，但依臨床經驗，腫瘤生長的位置不同，會有不同的症狀表現方式，若腫瘤位於胰頭，因鄰近膽管，腫瘤可能壓迫膽管造成阻塞性黃疸，患者可能出現皮膚變黃、尿液呈深褐色、糞便變成灰白色等症狀。如果腫瘤長在胰體或胰尾，比較不容易造成黃疸，多數會等到腫瘤較大，或是已經出現嚴重腹痛、體重減輕等症狀後才被發現。

周大鈞說，胰臟腫瘤的位置不同，手術的方式也不太一樣，若是胰頭癌仍具有手術切除機會，通常需進行「胰十二指腸切除術」，又稱惠普手術。除了切除腫瘤及周邊組織，還必須重新連接胰管、膽管與腸胃道，是一般外科相當複雜的手術之一。由於胰管直徑可能僅約0.2至0.3公分，吻合處若發生滲漏，可能造成腹腔感染、出血或延長住院時間，因此術後重建是手術的重要環節。

至於腫瘤位於胰體或胰尾，手術方式則不同，通常採取遠端胰臟切除術，依腫瘤位置及侵犯範圍切除胰體、胰尾，並視情況合併脾臟切除。目前部分患者可評估以達文西機械手臂進行微創手術，透過放大的立體視野及靈活器械，在胰臟周圍重要血管辨識、深部操作及精細縫合上提供協助，尤其惠普手術需要進行胰管、膽管等重建時，有助醫師選擇適當角度完成吻合。

不過，並非所有患者都適合微創手術，仍須考量腫瘤位置、分期、血管侵犯程度及病人身體狀況。至於胰臟癌能否手術，關鍵在於有無侵犯重要血管或發生遠端轉移。若屬高風險族群，更應留意血糖突然異常、體重不明原因下降、腹痛或黃疸等警訊，及早就醫評估，才能有機會在腫瘤仍可手術的階段，斬除病灶。