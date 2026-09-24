快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

機車族注意！明年元旦機車駕訓增5小時 10月起試辦道路路考

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為降低機車肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練。圖／台中區監理所提供
為降低機車肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練。圖／台中區監理所提供

交通部長陳世凱先前指出，台灣機場傷亡約占所有交通死亡人數中近2/3，等於台灣每年約60％交通死亡人數來自機車。為降低肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練，參訓民眾持續享補助鼓勵措施；另預計明年10月起分區試辦機車考照增加實際道路路考，估計每年有近22萬人受影響。

交通部指出，全國機車數量近1500萬輛，台灣家戶大約980萬戶，平均1戶擁有1.5部的機車，機車帶給機動性跟便利性，卻也帶來高風險碰撞跟傷害。根據統計，今年1至6月機車死亡762人，占整體交通事故30日死亡1333人的57%，雖較往年逾6成比率略降，但依舊居高不下。

為降低機車事故及強化民眾安全駕駛觀念，公路局推動機車駕訓補助機制，考取機車駕照前若參加場地駕訓，將可補助1300元學費，同時也試辦「考後道路安駕訓練」及「考前道路訓練」補助，至駕訓班參加相關訓練，分別額外再補助1200元及2500元。

根據公路局統計，2024年補助機車駕訓40378人、2025年補助59912人。為推廣機車駕駛訓練制度，以提升駕駛知能及技能，公路局增加2026年補助名額，擴增後場地訓練補助名額為11萬、道路駕駛訓練名額2800名、道路安駕訓練補助名額6000名。

根據規畫，明年元旦起場地機車駕駛訓練及實際道路訓練納入正規駕訓課程，並增加時數，且仍採補助鼓勵措施，預計明年10月起將進一步推動機車考照強制實際道路路考。

交通部說明，為加強考照鑑別度的駕訓完善配套訓練，進一步推動機車道路駕駛訓練，因此預告修正「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」，未來考前的機車駕訓班，以及實際道路駕訓皆明定增加訓練時數。

交通部指出，今年1月起分階段推動「駕照管理3策略」共17項措施，以加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正、高齡換照分級關懷等3大面向改革駕照管理制度，其中加強考照鑑別度部分，規畫推動實施機車道路駕駛訓練，培養駕駛人實際道路駕駛技能。

交通部表示，修正草案規畫自2027年1月1日起，輕型及普通重型機車駕訓班教學時數將增加5小時術科訓練。

其中場地駕駛訓練部分，除現行基本駕駛10小時外，將增加應用駕駛2小時，以建立道路訓練所需正確操控能力；另也增加3小時實際道路駕駛訓練，強化學員對視線範圍、路況辨識度及車燈使用時機之掌握，提升學員應對多元情境之駕駛能力。

機車 機車族 路考

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／慢騎、轉彎手勢都要考！光華國中生自行車闖關練安全上路

台南YouBike站點增、自行車運動興起 議員促補足自行車通勤路網

應外送專法 foodpanda新增外送員職災保險、三面向強化外送安全

方向燈太早打嫌很吵！女駕駛紅燈剩9秒才開 網友吵翻：寧可全程打

相關新聞

機車族注意！明年元旦機車駕訓增5小時 10月起試辦道路路考

交通部長陳世凱先前指出，台灣機場傷亡約占所有交通死亡人數中近2/3，等於台灣每年約60％交通死亡人數來自機車。為降低肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練，參訓民眾持續享補助鼓勵措施；另預計明年10月起分區試辦機車考照增加實際道路路考，估計每年有近22萬人受影響。

中秋連假好天氣賞月條件佳 氣象署：舒力基威脅大減、下周三變天

明天中秋節，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，中秋節天氣相當穩定，明天晚上賞月機率相當高，至於山區要視午後水氣消散程度而定，平地賞月條件相當不錯。

中秋連假好天氣…舒力基颱風最新路徑曝 恐雨亂教師節和開工日

明天開始中秋節、教師節連續假期，中央氣象署表示，今天白天各地持續為多雲到晴的天氣，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，嘉義以南地區及其他山區有午後零星短暫陣雨。

血糖突飆恐是「癌王」警訊！醫揭胰臟癌「最能手術」位置

胰臟癌早期症狀不明顯，又缺乏適用所有人的常規篩檢工具，不少患者確診已中晚期，因此胰臟癌至今持續被稱為「癌王」。雙和醫院一般外科主治醫師周大鈞說，因症狀不明顯又無有效的篩檢工具，高風險族群一定要特別留意，尤其原本沒有糖尿病，卻在短時間內突然出現血糖升高，或原有糖尿病突然變得難以控制，就應提高警覺。

台鐵全台首輛寶可夢聯名列車明上路！平日常態班表也搭得到

台鐵通勤列車繼2016年聯名Hello Kitty後，時隔10年再度攜手國際知名IP，由奪下台北車站商場的新光三越集團推出寶可夢30周年主題列車，從明天起一直到12月中旬，除了周末有6車次專列行駛外，平日也會加入台鐵常態班表，營運區間路線。新光表示，本次策劃從去年發想，與奪下經營權無關，但不排除未來和台鐵有更多創新合作的可能。

中秋教師連假省道14地雷路段曝光 台9線蘇花路廊首日上午開始塞車

明天（周五）起就是為期4天的中秋、教師節連假，預估省道主要幹道及各地觀光風景區將於連假第1、2天湧現觀光旅遊車潮，返回工作地車潮則於第3天下午至第4天陸續出現，總計有14個壅塞路段需留意，其中，台9線蘇花路廊連假期間會有短暫車多或壅塞情況，南下尖峰為第1天早上7至11時，北上尖峰較早將於第3天中午12時開始。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。