機車族注意！明年元旦機車駕訓增5小時 10月起試辦道路路考

交通部長陳世凱先前指出，台灣機場傷亡約占所有交通死亡人數中近2/3，等於台灣每年約60％交通死亡人數來自機車。為降低肇事，交通部預告修法，明年1月1日起，機車駕訓課程新增5小時並納入實際道路訓練，參訓民眾持續享補助鼓勵措施；另預計明年10月起分區試辦機車考照增加實際道路路考，估計每年有近22萬人受影響。

交通部指出，全國機車數量近1500萬輛，台灣家戶大約980萬戶，平均1戶擁有1.5部的機車，機車帶給機動性跟便利性，卻也帶來高風險碰撞跟傷害。根據統計，今年1至6月機車死亡762人，占整體交通事故30日死亡1333人的57%，雖較往年逾6成比率略降，但依舊居高不下。

為降低機車事故及強化民眾安全駕駛觀念，公路局推動機車駕訓補助機制，考取機車駕照前若參加場地駕訓，將可補助1300元學費，同時也試辦「考後道路安駕訓練」及「考前道路訓練」補助，至駕訓班參加相關訓練，分別額外再補助1200元及2500元。

根據公路局統計，2024年補助機車駕訓40378人、2025年補助59912人。為推廣機車駕駛訓練制度，以提升駕駛知能及技能，公路局增加2026年補助名額，擴增後場地訓練補助名額為11萬、道路駕駛訓練名額2800名、道路安駕訓練補助名額6000名。

根據規畫，明年元旦起場地機車駕駛訓練及實際道路訓練納入正規駕訓課程，並增加時數，且仍採補助鼓勵措施，預計明年10月起將進一步推動機車考照強制實際道路路考。

交通部說明，為加強考照鑑別度的駕訓完善配套訓練，進一步推動機車道路駕駛訓練，因此預告修正「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」，未來考前的機車駕訓班，以及實際道路駕訓皆明定增加訓練時數。

交通部指出，今年1月起分階段推動「駕照管理3策略」共17項措施，以加強考照鑑別度、強化違規行為回訓矯正、高齡換照分級關懷等3大面向改革駕照管理制度，其中加強考照鑑別度部分，規畫推動實施機車道路駕駛訓練，培養駕駛人實際道路駕駛技能。

交通部表示，修正草案規畫自2027年1月1日起，輕型及普通重型機車駕訓班教學時數將增加5小時術科訓練。

其中場地駕駛訓練部分，除現行基本駕駛10小時外，將增加應用駕駛2小時，以建立道路訓練所需正確操控能力；另也增加3小時實際道路駕駛訓練，強化學員對視線範圍、路況辨識度及車燈使用時機之掌握，提升學員應對多元情境之駕駛能力。