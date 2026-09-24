中秋連假赴沖繩旅遊注意颱風動態 專家指這時間舒力基挾風雨威脅

舒力基颱風昨晚生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，輕颱舒力基的預報已經呈現明確轉向，而且離台灣仍較遠，加上颱風範圍小，預期對陸地天氣無影響，中秋連假應該是不必擔心會有颱風來干擾天氣了，反而因為颱風外圍下沉氣流作用，天氣會更穩定一些。

雖然舒力基颱風不來台灣，但是吳聖宇說，颱風周日晚間到下周一中午之前，會比較接近琉球本島，有機會帶來風雨，提醒要去沖繩的民眾留意颱風帶來的影響。

他說，颱風後續雖然會繼續往日本關東以南海域靠近，但是靠近時強度已經明顯減弱，並有逐漸轉化為溫帶氣旋的趨勢，預估對日本關東地區的影響較為有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。